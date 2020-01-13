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23 milyon metrekare yeşil alan

Kocaeli’nde yeşil alan miktarı 2019 yılında 783 bin 959 metrekare artarak, 23 milyon 489 bin 642 metrekare oldu

23 milyon metrekare yeşil alan

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:54


 Kocaeli Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 2019 yılı içerisinde 783 bin 959 metrekare alanı yeşillendirdi. 2019 yılı içerisindeki yeşil alan artışı ile Kocaeli genelindeki yeşil alan miktarı 23 milyon 489 bin 642 metrekareye yükseldi.

 

YEŞİL ALAN MİKTARI 500 BİNDEN, 23 MİLYON METREKAREYE ÇIKTI

2004 yılında Kocaeli’nin 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan çalışmalarla 2019 yılı itibari ile 23 milyon 489 bin 642 metrekareye çıktı. 

 

2019’DA 237 BİN 388 ADET FİDAN DİKİLDİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri il genelindeki uygun alanlara fidan dikimi yapıyor. Fidan dikimi çalışmaları dahilinde, 2019 yılında 237 bin 388 adet farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından 2019 yılının sonuna kadarki zaman diliminde toplamda, 8 milyon 455 bin 991 adet fidanı toprak ile buluşturdu.

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KocaeliGebzeOrmanYeşil Alan
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