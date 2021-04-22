23 Nisan Bayramı ve Çocukluk Anılarımız

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için çok önemli hazırlıklar yapılmıştı.

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için çok önemli hazırlıklar yapılmıştı.

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için çok önemli hazırlıklar yapılmıştı.

Korona Vebası Savaşında Bayram

Tüm insanlığa Üçüncü Dünya Savaşı açan korona virüsü vebası dolayısı ile TBMM’nin açılışının, 100 yıllık anlamlı ve önemli yaş günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tam anlamı ile kullanamıyor. Korona virüs vebası bu anlamlı ve önemli günü bile etkiledi.

Korona virüsü vebasına hep birlikte meydan okuyarak moralimizi bozmasına fırsat vermeden bu bayram, çocukluk yıllarımızdaki 23 Nisan Bayramları’ndaki yaşadığımız anıları yeniden evlerimizde yaşayıp, çocuklarımız ve torunlarımıza anlatalım. Anılarımızda bayramları yaşatmak için sosyal medyadan paylaşıp, tarihe not düşelim.

Ben ilk kez 23 Nisan Bayramı coşkusunu en küçük ablamın okuduğu köyümüzdeki ilkokulda, 1967 yılında yaşamıştım.

Ablam, sülalemizde okula giden ilk kız çocuğudur. İki büyük ablam dahil, amcalarımın kızları maalesef okula gitmediler. O yıllarda kızların okutulmasına iyi gözle bakılmıyor, gizli ve sinsi bir propaganda yapılarak kızlar cahil bırakılıyordu. Amaç; cephelerde bu vatan için şehit ve gazi olmuşların torunlarını cahil bırakmaktı. Bu yüzden birçok kız çocuğu okutulmamış ve cahil bırakılmıştı. Bu konuyu ayrı bir makale konusu yapmak istiyorum…

1967 yılında, 23 Nisan Bayramları’nın kutlandığı ilk okula geldim, heyecanla beklemeye çalıştım. Öğrenciler törenin yapılacağı meydana gelirken, ablamın elindeki salkım söğüt dalı ve orman gülleri ile süslenmiş ‘Yaşasın Cumhuriyet’ yazılı çelenk ile en önde yürümesini hiç unutmuyorum.