24 Kasım Öğretmenler Günü ve İlkokul Anılarımız

Zaman içinde dış güçler ve yerli işbirlikçiler planlar yaptı. Her dönemin tuzak ve oynu farklı oldu. Gençlerimiz üzerinde gizli ve sinsi oyunlar oynandı. Gençlerimizi düşmanlardan korumak için çok iyi yetiştirmeliyiz. Milli ve manevi tarih ve kültür bilinci ile yetiştirmeliyiz. Sanal oyun tuzaklarından korumalı vatan, millet ve aile sevgisi aşılayacak öğretmen ve biz ailelere büyük ve zor bir görev düşüyor.