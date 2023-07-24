24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINDA GİRESUN’DAN ANKARA’YA CANLI MAKALE İLE DEVRİ ÂLEM

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda sayısız kere 24 Temmuz basın bayramını kutladım. Bu basın bayramında geleneksel medyadan yeni nesil medyaya geçiş yaparak artık uzun makaleler yazmak yerine canlı makaleler ve canlı haberlerle gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya başladım. Sosyal medyamda yıllar önce yaptığım paylaşımları, canlı yayınlar ile canlı makalelerimi sizlerle kısa ve öz ama daha önemlisi canlı canlı paylaşarak geçmişimden bugüne tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyorum.

GİRESUN HARŞİT IRMAĞINDAN ZAFERLER TARİHİMİZ AKAR

Her gün bir çok TV kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel TV programı olarak Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli ırmağı Harşit’te çektiğimiz belgesel, Kocaeli TV’de yayınlanıyor.

TİREBOLU HARŞİT BELGESELİ

Canlı Yayınımızı 102 Bin Kişi İzledi

Bir Çanakkale bir de Harşit geçilmedi! Kafkas cephesinin son savunma hattı Giresun Tirebolu Harşit köprüsünde tarihe not düştük. Sosyal medya sayfamızda yayınlanan Harşit ırmağında yaptığımız canlı yayın videomuz 102 bin kişi tarafından izlendi, çok sayıda paylaşım beğeni aldı. Canlı yayınımızı sizlerle bir gez daha paylaşıyor görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz:

Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeselimizi İzlediniz mi?

TRT’de Yayınlanan Kafkas Cephesi Beyaz Savaş belgeselinin çekilmesine öncülük edip resmî danışmanlık yaparak şühedaya vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. 6. Bölümlük belgeseli izleyebilirsiniz:

24 Temmuz Basın Bayramın da Ankara Kalesi’nden Basın Tarihine Yolculuk

24 Temmuz Basın bayramı olarak kutlanır. Birçok www.gebzegazetesi.com okuru ve www.devrialem.tv seyircisinden kutlama mesajları almaktayız.

50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Ankara’nın benim hayatımda çok önemli yeri ve önemi var. Ankara’yı ilk kez 1976 yılında görmüştüm. Gazeteci olarak Ankara’ya ilk kez 1985 yılında Anadolu basın birliği toplantısına katılmak için gelmiştim.

Ankara Kalesinde Basın Tarihi Müzesi

24 Temmuz 2022 basın bayramının kutlandığı hafta Ankara’da olmak, güzel Ankara’nın tarihi kalesi ve kale çevresindeki tarihi mekânları gezerken ve Koç Holding tarafından tarihi Çengel ve Safran Vakıf hanlarında kurulan müzede basın yayın matbaacılık ve sinema tarihi ile ilgili makina ve malzemelerin sergilendiği bölümleri gezerken oldukça etkilendim. Yarım asırlık gazetecilik hayatımı bir kez daha yaşadım. Ankara’ya giden tüm arkadaşlarıma Ankara kalesi girişindeki Koç Holding tarafından Çengel ve Safran Han’da açılan müzeyi kesinlikle gezmelerini tavsiye ediyorum.

Ankara Kalesi’nden Canlı Yayın

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatı çok zor olsa da görevimizi yapmaya çalışıyor, her gün makale yazmaya ve belgesel çekmeye devam ediyoruz.

Hititlilerden Günümüze Evliya Çelebi’nin izinde Devri Âlem belgesel TV programı www.devrialem.tv farkı ile Ankara kalesinden canlı yayınla tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık:

Malazgirt zaferinden iki yıl sonra Selçuklular tarafından fethedilen Selçukludan Osmanlı’ya Ankara’da vakıf medeniyeti eserlerinden ilk vakıf eseri Ankara Kalesi’ndeki Sultan Alaettin Keykubat Vakıf eseri Alaettin Camisi www.devrialem.tv canlı yayını:

BELGESEL TADINDA 30 YIL ÖNCE ANKARA KALESİ