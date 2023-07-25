24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINI CANLI MAKALE VE BELGESELLE KUTLADIK

KOCAELİ BASIN TARİHİNE IŞIK TUTAN FOTOĞRAF GAZETECİ ARKADAŞIM ASIM YAĞIZ’IN ARŞİVİNDEN, 30 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI HATIRASI. KOCAELİ BASININDAN KİMLER GELİP KİMLER GEÇMİŞ. BAKİ KALAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDAİMİŞ

24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı Neden Kutlanır

BASIN TARİHİ’NİN YARIM ASIRLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK GAZETECİLİK HATIRALARIM

Gazeteci ve belgeselci olarak dünya, Türkiye ve Kocaeli basın tarihine canlı şahitlik yaptım. 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladığımız bu özel günde, sizlere gazetecilik ve belgeselcilik çalışmalarımdan önce gazetecilik mesleğin ne kadar önemli bir kamu görevi olduğunu anlatmak istiyorum…

24 Temmuz’un neden Basın Bayramı olarak kutlandığını siz değerli okuyucularıma anlatmak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 10 Mayıs 1876 tarihinde Türk basınında sansür ilk kez uygulanıyor ve 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son veriliyor. Günümüzde bu tarih "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılmaktadır. Sansürün kaldırılması ile kamuoyunun tarafsız ve şeffaf bir şekilde haber alması sağlanıyor ve 24 Temmuz tarihi hafızalarda yer ediniyor. 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamıştır. Türkiye'de ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenmesi planlanan bugüne "Basın Bayramı" adı verilecektir. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğundan dolayı bir görüş birliği sağlanamamış, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve kabul edilmiştir.

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINDA TARIM ORMAN BAKANINA AÇIK ŞİKÂYET MEKTUBU

KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ UZUNKUM TABİAT PARKI YOK OLDU. NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KORUMA ALTINDAKİ KUM ZAMBAKLARI YOK OLUYOR. TABİAT PARKINDAN AĞAÇLAR KESİLİYOR, ETRAF ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ. TARIM ORMAN BAKANI BÖLGE İLE İLGİLİ ACİL SORUŞTURMA BAŞLATMALI VE TABİAT PARKINDA ÇEVREDE DOĞA KATLİAMI DURDURULMALI.

GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ÂLEM BELGESEL PROGRAMI OLARAK GEÇTİĞİMİZ YIL YAZDIĞIMIZ MAKALE

Uzunkum Tabiat Parkı Yok Oluyor

Kandıra'da bulunan Uzunkum Tabiat Parkı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. İptal edilen Kocaeli Uzunkum Tabiat Parkın yaban hayatı endemik bitki ve ağaç türleri ile Kum Zambakları yok oluyor

Kocaeli Kandıra Uzunkum Tabiat Parkı kum zambakları ile ilgili Anadolu Ajansı tarafından yapılan haber:

Uzunkum Yeniden Tabiat Parkı İlan Edilmeli

Kocaeli Kandıra Uzun Kum Tabiat Parkı ile ilgi www.gebzegazetesi.com olarak yazdığımız haber makale ve www.devrialem.tv olarak yaptığınız canlı yayınlar

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RUS İŞGALİNDEN ÖNCE KIRIM’DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL

TGRT’DE KIRIM BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 25 Temmuz 2023’de TGRT belgesel TV’de yayınlanan Devri Âlem belgesel programımız 2006 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri Âlem belgesel programımız da RUSLAR İŞGAL ETMEDEN ÖNCE KIRIM’DA ÇEKTİĞİMİZ BAHÇESARAY BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR:

12 yıldan beri TGRT belgesel TV’de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03’de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi

ve

sitelerinden izleyebilir

ve

da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz okuyabilirsiniz.