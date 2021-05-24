250. PORTRE KAYMAKAM KARA’YA

Farklı üslubu ve bakış açısı ile bölgemiz iş dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ali Kemal Aydın, 3 yıl evvel özel tasarım olarak hazırlattığı ve yine bölgemizde görev yapan, iş, siyaset, bürokrasi, sivil toplum, basın ve medya dünyamızın başarılı isimlerine hediye ettiği 3. Boyutlu Atatürk portrelerinin 250.’sini Darıca ilçemizin başarılı kaymakamı Yüksel Kara’ya takdim etti.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara’yı makamında ziyaret eden başarılı iş adamı Ali Kemal Aydın ziyarette yaptığı konuşmada “ Marmara’nın incisi şirin ilçemiz Darıca’da göreve geldiği günden bu yana yerel idarecilerle uyumu, Darıca ilçemize kazandırdıkları ile tüm kamuoyunun takdirini kazanan sayın kaymakamımıza bizi kabul ettiği ve ağırladığı için teşekkür ediyorum. İlçemizde göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği idari, toplumsal ve akademik projeler ile Darıca halkının huzuru ve refahını arttıran Sayın Kara ile bir arada olup, kendisinin fikirlerinden faydalanma fırsatı bulduk. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecini en doğru ve akılcı yöneten isimlerden biri olan sayın Kaymakamı bu özverisi ve gayretinden dolayı kutluyorum. Kendisi ile bizzat tanışmamızın ardından Darıca ilçemizin çok şanslı olduğuna inandım. Özel tasarım 3. Boyutlu Atatürk portremizin kaymakamımızca en müstesna köşede sergileneceğini biliyoruz. Amacımız toplumun bir kesiminin geçmişi yargılama hadsizliğinden vazgeçerek Atatürk’ün çizdiği yolda geleceğe bakmasına vesile olmaktadır. Atatürk, tüm siyasi kimliklerin ve siyasi oluşumların üstündedir. Bu gerçeği topluma anlatmak ve kabul ettirmek zorundayız.” Dedi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise “ Ali Kemal beyi yerel medya aracılığı ile tanıyordum. Kendisi ile bizzat tanışmış olmaktan, fikir ve görüş alışverişinde bulunmaktan ziyadesi ile memnun oldum. Yaşanan pandemi süreci ile ilgili olarak ilgili makamların verdiği talimatlar doğrultusunda halk sağlığının ön palanda tutulduğu uygulamalarımız devam ediyor. Devlet ve vatandaş iş birliği ve dayanışma ile bu salgının kısa sürede önüne geçeceğiz. Yaşadığı kenti bu kadar iyi tanıyan, sorunlara yönelik bakış açısı ile çözüm odaklı fikirleri olan başarılı bir iş insanının Atatürk ile ilgili bu hassasiyeti ise beni çok memnun etti. Medeniyetler sıralamasında Türkiye’nin en yukarıda olmasını hedef olarak bizlere göstermiş Atatürk’ün 3 farklı görselinden oluşmuş bu portreyi Ali Kemal beyin hediyesi olarak almaktan çok mutluyum. Kendisine bu hediyesi için çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Darıca ilçemizde yapımı devam eden projeler ve ilçemizin temel sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunarak samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Yüksel Kara ve Ali Kemal Aydın ziyaret sonunda Darıca ve tüm bölgemiz halkına ortak bir mesaj vererek coronavirüs salgını ile ilgili vatandaşları duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet ettiler.