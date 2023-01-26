26 ocak dünya gümrük günü

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan Dünya Gümrük Örgütü, o zaman ki adıyla Gümrük İşbirliği Konseyi ilk toplantısı 26 Ocak 1953 tarihinde 17 Avrupa ülkesinin katılımıyla Brüksel’de yapılmıştır. Bugün, uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştiren 182 üyeye sahip olan Örgüt, 1994 yılındaki Konsey toplantısında, Dünya Gümrük Örgütü adının kullanılmasına karar vermiştir. Örgütün ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak günü, üye ülkelerde Gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla “Dünya Gümrük Günü” olarak kutlanmaktadır.









2023 yılı Dünya Gümrük Günü için “Gelecek Nesli Yetiştirmek: Gümrüklerde Bilgi Paylaşımını ve Profesyonel Gururu Teşvik Etmek” teması belirlenmiştir.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde 19 İdaremizde, 931 personelle, 42 liman/İskele, 244 antrepo ve geçici depolama ile iki hava limanında 24 saat hizmet verilmektedir.

Bu idarelerimizden 2022 yılında, 79,2 milyar Dolar ithalat, 41,2 milyar Dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz Türkiye genelinde Dış Ticaret Hacminde 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizin, İthalatının %25’i, İhracatının %17’si, Dış Ticaret Hacmini %22’si, Gümrüklerdeki vergi tahsilatının %28’i, Tüm vergi tahsilatının %7,4’ü, Türkiye genelindeki Otomotiv İthalatının %66’sı ve Otomotiv İhracatını %50’si Bölge Müdürlüğümüzden gerçekleşmektedir.





İlimizde, 3 X-Ray 2 hızlı bot, Bölgemizde toplam 5 X-Ray ile hizmet verilmekte kaçakçılık ve vergi kaybına dönük işlemlerle etkin mücadele edilmektedir. 2022 yılında, Gümrüklü saha ve bölgemiz yol güzergâhı ile görev alanındaki illerde insan, kimyevi malzeme, araç, belgede sahtecilik, akaryakıt, makine aksamı ve yedek parça, mühür bozma, sigara ve uyuşturucu gibi muhtelif ürünlerde 70 olayda 271 Milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir.





Bu bağlamda, Vatandaşlarımız bize iztgumbm@ticaret.gov.tr adresi ile Türkiye’nin her yerinde Kaçakçılık ihbarları için ALO 136 Gümrük Muhafaza ihbar hattından ulaşabileceklerdir.













DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNDE YAPILAN FAALİYETLER





Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’ndan ziyaret





Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu 26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle ziyarette bulundu. İlk olarak Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret eden Tipioğlu daha sonra Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etti.





Başta Bölge Müdürümüz olmak üzere tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Gününü kutlayan Tipioğlu çalışmalarda başarılar diledi.





Bölge Müdürümüz Yaşar Yaman Ocak da kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Şaban Cebeci de eşlik etti.









26 Ocak Dünya Gümrük Günü Atatürk Anıtı’na Çelenk Koyma Töreni





Bölge Müdürümüz Yaşar Yaman Ocak, İdare Yöneticilerimiz, personelimiz ve gümrük müşavirlerinin katılımı ile 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirilmiştir.

Bölge Müdürümüz Yaşar Yaman Ocak’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son bulmuştur. Tören sonunda Bölge Müdürümüz Yaşar Yaman Ocak tüm personelin Dünya Gümrük Gününü kutlamıştır.









Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi



Bölge Müdürlüğümüz binasının önünde Kızılay Otobüsünde gümrük personelleri, iş takibinde bulunan mükellefler, her yıl 26 Ocak Gümrük Günü’nde olduğu gibi bu yıl da kan bağışında bulundu. Kızılay yetkilileri de kan bağışının önemine dikkat çekerek bağışta bulunanlara teşekkür etti. Tüm katılımcılara Kızılay Kan Merkezince “Her Kan Bağışı’nın 3 Hayat Kurtardığı ve Kan’ın acil Değil Sürekli İhtiyaç” olduğu vurgulandı.