26. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi konulu basın duyurusu aşağıda yer almaktadır.

Bilinçli Tüketici Ödülü Yazılı Basın Tüketici Ödülü Radyo-Televizyon Programı Ödülü Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Bilimsel Çalışma Ödülü Tüketici Özel Ödülü





Dallarında her yıl hak sahiplerine verilen geleneksel tüketici ödüllerinin bu yıl 26’ncısı yapılacaktır.





Başvuruların 27.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar “Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü - Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.





Başvuruda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarının bilgi ve belgelerinin, radyo- televizyon dalında aday olmak isteyenlerin ise program örneklerinden derlenmiş olan yayın kayıtlarının (CD), harici bellek vb. ile yazılı basın dalında aday gösterileceklerin yayımlanmış orijinal bütünlüğü bozulmamış asıl gazete nüshalarının 27.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar “Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA” adresine ya da 20.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü "Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:114/3 İzmit/KOCAELİ" adresine bizzat ya da posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.





2022 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan “26. Tüketici Ödülleri” ne ilişkin ilan metni Ticaret Bakanlığı internet sitesi https://www.ticaret.gov.tr/ ve Ticaret İl Müdürlüğümüze ait https://kocaeli.ticaret.gov.tr/ internet adresinden yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait 0 312 449 44 11 - 0 312 449 44 73 veya Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğüne ait 0 262 324 77 06 - 0 262 324 77 07 telefon numaralarından ulaşılmaktadır.





Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ