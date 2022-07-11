27 Yıl Önce Bosna’da Yaşanan Soykırım'ın Yıl Dönümünde 50 Kurban Daha Toprağa Verildi

Bosna deyince gönül telimiz titrer. Devri Alem belgesel program çekimleri için birçok kez Bosna’ya gittim.Devri Alem belgesel programı olarak Haziran 2003 yılında ilk kez gittiğimiz Bosna’ya, 8-9 ve 10 Aralık 2008 tarihlerinde 2. Kez giderek araştırma yapıp belgesel çektik. Daha sonra 8 – 15 Mayıs 2011 tarihlerinde de Bosna’da belgesel çekmiştik. Eylül 2014 ile 23 Temmuz 2015 tarihinde birer kez daha Bosna Hersek’e gitmiştik. Son olarak 6. Kez 14,15, 16 ve 17 Kasım 2015 tarihlerinde Bosna Hersek’e gittik. 15 Kasım 2015 günü Başkent Sarayevo’dan yola çıkıp toplam 500 km yol giderek Bosna Hersek ve Sırbistan topraklarında Dirina Nehri vadisinde soykırım ve savaşların belgesel görüntülerini çekip, birleşmiş milletlerin koruması altında olmasına rağmen Srebrenitsa’da soykırımı kurbanlarının toplu mezarlarının başında sizler adına da Fatih’a okumuştum. Katliamın yıl dönümünde Bosna şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor Gebze gazetesi

Bosna deyince gönül telimiz titrer. Devri Alem belgesel program çekimleri için birçok kez Bosna’ya gittim.Devri Alem belgesel programı olarak Haziran 2003 yılında ilk kez gittiğimiz Bosna’ya, 8-9 ve 10 Aralık 2008 tarihlerinde 2. Kez giderek araştırma yapıp belgesel çektik. Daha sonra 8 – 15 Mayıs 2011 tarihlerinde de Bosna’da belgesel çekmiştik. Eylül 2014 ile 23 Temmuz 2015 tarihinde birer kez daha Bosna Hersek’e gitmiştik. Son olarak 6. Kez 14,15, 16 ve 17 Kasım 2015 tarihlerinde Bosna Hersek’e gittik. 15 Kasım 2015 günü Başkent Sarayevo’dan yola çıkıp toplam 500 km yol giderek Bosna Hersek ve Sırbistan topraklarında Dirina Nehri vadisinde soykırım ve savaşların belgesel görüntülerini çekip, birleşmiş milletlerin koruması altında olmasına rağmen Srebrenitsa’da soykırımı kurbanlarının toplu mezarlarının başında sizler adına da Fatih’a okumuştum. Katliamın yıl dönümünde Bosna şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor Gebze gazetesi

SREBENİTSA DA NE YAŞANMIŞTI?