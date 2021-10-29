29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, zaferler tarihimiz ile ilgili geniş çaplı araştırmalar yapmak, tarih ve kültür bilinci kampanyası başlatmak gerekiyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan ve 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanı ile başarıya ulaşan Türkiye Cumhuriyeti rejimi milletin seçme ve seçilme hakkı ile kendini yönettiği bir devlettir.

Malazgirt Meydan Muharebesi’nden, Kurtuluş Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne kadar tüm şehit ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Malazgirt Zaferi’nden Kurtuluş Savaşı’na adı ile hazırladığımız belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=R4uDtzKvEE0

Belgesel tadında, Türkler’in Anadolu’ya kapılarının açıldığı Malazgirt’ten, Sakarya Meydan Muharebesi’ne, Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kurulması ile ilgili, Kocaeli Muşlular Derneği için hazırladığım, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası , Sakarya Meydan Muharebesi Belgesel Sinevizyonumuzu, Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile sizlerle paylaşıyor, bayram coşkusu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha kutluyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=HEVeLqdUXf8

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Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli’de İlan Edildi

Milli Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması üzerine, 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, 29 Ekim’den 9 ay önce 16 Ocak 1923’te, Kocaeli İzmit’te Atatürk tarafından basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Atatürk ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli’de yapmıştı. Atatürk’ün, İzmit Basın Toplantısı her bakımdan çok önemli bir toplantıdır.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin yeterli çalışma yapmaması büyük bir eksikliktir. Müze, Kocaeli bölgesinde de tanınmıyor.

Türk Basın Tarihi içinde, Kocaeli basınının ayrı bir önemi vardır. Türkiye’de, renkli olarak şehirlerde gazete çıkarılan illerin başında Kocaeli gelir. İlk gazete Cumhuriyet öncesi, Osmanlı döneminde Kocaeli adıyla ilimizde yayınlanmış, önemli hizmet yapmıştır. Bugüne kadar Kocaeli basın tarihiyle ilgili çok az çalışma var. Keşke Kocaeli Basın tarihi her bakımdan incelense ve araştırılarak gelecek kuşaklara aktarılsaydı.

16 Ocak 1923 tarihinde Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı, basın tarihimiz açısından önemli yere sahiptir. Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce 16 Ocak 1923’te Mustafa Kemal Atatürk, Türk basınının çok önemli gazetecilerini İzmit’e davet ederek Cumhuriyetin ilanını İzmit’te kamuoyuna açıklamıştı. Gerek Cumhuriyet öncesi gerekse Cumhuriyet sonrası Kocaeli’de birçok gazete yayınlandı. Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak bu gazetelerin birçok nüshasına ulaştım. Her biri birer tarihi belge niteliğindeki bu gazeteleri, Kocaeli basınının örnek sayılarak araştırmacıların yüksek bilgilerine sunmayı bir görev kabul ediyorum. Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği İzmit Sarayı müze haline getirildi.

TÜRK BASIN TARİHİNDE DEVR-İ ALEM

Bugüne kadar araştırmacı gazeteci, Devr-i Alem Belgesel TV Program Yapımcısı olarak, Türk Basın tarihi ile ilgili birçok yazı kaleme aldım. Basın İlan Kurumu ile ilgili yazılar yazdım. 45 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak, Türk Basın tarihine ışık tutan yazdığım yazıların bir bölümünü sizlerin bilgilerine sunuyorum.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA ANADOLU BASINI

Türk Basın tarihinde Anadolu Basını, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna en büyük katkıyı yapmıştır. Kuvayi Milliye’yi Anadolu Basını desteklemiş, Sivas Kongresi’nin toplanmasında bizzat Atatürk tarafından İrade-i Milliye yani bugünkü ifadesiyle Ulus Gazetesi yayın hayatına sokulmuş, Mehmet Akif ve Eşref Edip tarafından Sebül-ür Reşat Dergisi yayınlanmıştır. Anadolu Basını Kurtuluş Savaşı’nı desteklerken, İstanbul gazeteleri mandacılığı savunuyordu. Bugün de Anadolu gazeteleri milletin ve devletin yanında onur mücadelesi veriyor.

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BASIN TARİHİ’NDE GEBZE

Basın tarihimizde Gebze’nin ayrı bir yeri vardır. Gebze’de ilk gazete 1953 yılında Gebze’nin Sesi adıyla Emin Polat tarafından çıkartılmıştır. Hayri Macar’dan Ragıp Demirkol’a, Şükrü Bülbül’den Ramazan Arslan’a, birçok gazeteci Gebze’de hoş sedalar bırakarak gelip geçmiştir. Önemli olan hoş sedalar bırakmaktır. Genç gazeteci arkadaşlarıma tavsiyem, eforlarını birbirlerine harcamak yerine, basın mesleğinin vefasız olmadığını göstermeleri ve basın tarihi ile ilgili araştırma yapmalarıdır. Biz kendi mesleğimize ve kendimize büyük vefasızlık yapıyoruz. Vefasızlık yapanlar vefasızlığa uğrayacaktır.

Gebze’de gazetecilik yapıyoruz. Kocaeli’nin tarihine ışık tutan ilk belgesel TV programını 1999 yılında biz hazırlayarak, 16 Ocak Basın Onur Günü’ne ayrı bir önem verdik. Kocaeli Belgeseli’ni birçok TV kanalında yayınlatarak, Kocaeli’ye ve tarihimize karşı vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Keşke bizim gibi daha birçok kurum ve kuruluş, belgeseller hazırlayarak TV kanallarına dağıtsalardı. Basın yayın hayatında 45 yılı geride bırakan, 80’e yakın ülkeyi gezerek Devri Alem Belgesel Programları hazırlayarak gök kubbede hoş seda bırakmaya çalışan; tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize vefa borcunu ödemeye çalışan bir gazeteci olarak görevimi yapmanın huzuru içindeyim.





