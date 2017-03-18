3 Tazminat Birden

30'dan az personel istihdam eden işyerlerinden çıkartılan çalışanlar için üçüncü bir tazminat var.
Üstelik bu tazminat üç ile çarpılıyor. Yani 3 bin lira maaşla 4 yıl çalışana fazladan 17 bin lira ödeniyor
Çalışma hayatında işvereni de çalışanı da koruyan kurallar ve güvenceler var.
Çalışanın işten ayrıldıktan sonra mağdur olmaması için üç ayrı tazminat sistemi konulmuş durumda:
1-İhbar tazminatı,
2-Kıdem tazminatı,
3- Geri dönüş tazminatı (veya kötü niyet tazminatı).
Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor.
İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor.
ÇALIŞANLAR HABERSİZ
Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor.Örneğin bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa devreye kötü niyet tazminatı giriyor.Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor.
Bir işveren işçinin gerçek maaşını bordroya yansıtmıyor ve prim vergi kaçırıyorsa çalışan da bunu Çalışma Bakanlığı'nın ALO 170 hattına bildirmişse bu sebeple çıkartıldığında kötü niyet tazminatı devreye giriyor.
EN AZ 30 KİŞİ LAZIM
Bir turizm firmasında belli süreli sözleşmeli çalışıyorum. Sözleşmem bittiğinde işe iade davası açabilir miyim?
İşe iade hakkından yararlanmak için 30 veya daha fazla personelin olduğu bir iş yerinde en az 6 ay çalışmak ve belirsiz süreli sözleşme isteniyor. Tabii haksız veya sebepsiz çıkartılmak şartı da var.
TOPLU ÖDEME YOK
Babam 1966 doğumlu. Nisan 1982'de SSK'lı oldu. Sonra 18 ay askerlik yaptı. 1776 günü var. Toplu ödeme ile emekli olabilir mi?
Babanızın yaşı da primi de eksik. Askerliği borçlanıp 540 gün kazanabilir. Toplu ödeme yok. Eğer gün sayısını çalışıp 3.600'e tamamlarsa 60 yaşında emekli olur..
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