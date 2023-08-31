30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TARIM ORMAN BAKANINA AÇIK MEKTUP



Kurtuluş Savaşı’mızın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Bu bölgeleri gezip görmek araştırma yapmak gerekiyor. Bu bölgede yaşanan İngiliz destekli Yunan mezalimini araştırmak gerekiyor. Tarihi, tarihin yaşandığı yerde görmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 30 Ağustos Zafer bayramını zaferinin yaşandığı Afyon ve Kütahya bölgesinde belgesel çekerek geçirdim. Savaş meydanlarını dolaştım, unutulmuş terkedilmiş Afyon Kolonkaya bölgesinden canlı yayınlar yaptım. Bu yıl 30 Ağustos Zafer bayramını Kurtuluş Savaşı’na iki gönüllü alay gönderen Giresun bölgesinde belgeseller çekerek Zafer haftasını kutluyorum.







KAFKAS CEPHESİ HATŞİT SAVUNMASI’NDAN KURTULUŞ SAVAŞINA GÖNÜLLÜ GİDENLER

Kurtuluş Savaşı’nda Giresun ve Kocaeli bölgesi çok önemli görevler yapmış Giresun’dan iki Gönüllü Alay Kurtuluş Savaşı’na katılmış, Sakarya Zaferi ve Afyon bölgesinde destanlar yazmış. Stratejik önemi alan Haymana mangal dağının alınması ve Afyonkarahisar dede sivri tepesinin alınmasında yüzlerce gönüllü Giresunlu şehit olmuştur. Bu konuda hazırladığım belgesel başta TGRT olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanıyor.

50 yıla yakın gazetecilik ve belgeselcilik yaptığım Kocaeli bölgesi, Kurtuluş Savaşı’na Kocaeli grup komutanlığı olarak katılmış. Kuruluş Savaşı’nın son kurşununu 18 Eylül 1922’de Balıkesir Bandırma’nın kurtuluşunda 81 Kocaelili şehit olmuştur.

GİRESUN GÖNÜLLÜ ALAYI







KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI MESİRE ALANI’NDAN CANLI YAYIN

1916 yılında dönemin Giresun Orman Bölge Müdürü ve orman genel müdür yardımcısı değerli devlet adamı Mustafa Özkaya Bey ile Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nın yapıldığı Tirebolu Harşit bölgesinde araştırma yapmıştık. Harşit ırmağı kenarında terk edilmiş orman ve bakanlığına ait taşocağı alanını Kafkas Cephesi şehitler mesire alanı olarak düzenlenmesine karar verilmiş, halen çalışmalar devam ediyor.

30 Ağustos Zafer bayramının 101. yıl dönümünde Giresun Tirebolu Harşit ırmağı kenarından ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN GİRESUN TİREBOLU HARŞİT IRMAĞI KAFKAS CEPHESİ 100. YIL ŞEHİTLER MESİRE ALANINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşmak istiyorum:







30 Ağustos Zafer bayramı dolayısı ile belgesel çekimi yaptığım Orman Genel Müdürlüğü’müzün şehitlere vefa mesire alanı Harşit Savunması şehitliğinin en kısa zamanda tamamlanıp hizmete açılmasını istiyor. Daha önce burada hazırladığım belgeselleri sizlerle paylaşıyorum:







30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesine 101. yıl önce KURTULUŞ SAVAŞINA 42 ve 47. İKİ GÖNÜLLÜ ALAY GÖNDEREN GİRESUN’DAN torunum Asım Eymen ile şehit dedem İbrahim adına yapılan caminin bulunduğu Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Gıran mahallesinden kutluyoruz.

GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYLARI BELGESELİ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak www.sakaryazaferi.com ve www.kurtulussavasiarsivi.com sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çektiğimiz, başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan KURTULUŞ SAVAŞI'NDA GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYLARI belgeselimiz ile baş başa bırakıyorum:







ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

30 Ağustos Zafer bayramımızı şahsım ve yayın kuruluşlarımız adına kutluyor, aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm ata dede ve geçmiş ecdadımızı rahmet minnet ve şükranla anıyorum.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 100 YILINDA AFYON’DAN YAZDIĞIM YAZILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruzun 100.Yılın da Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanına Afyon Kolonkaya Şehitliğinin perişan hali ve sahipsizliği ile ilgili mektubunuzu bir kez daha www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da yayınlıyoruz.

Devlet ve millet olarak Kurtuluş Savaşı Afyon Kolonkaya Cephesi Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz diyoruz.

Milli Savunma Bakanına Kolonkaya Şehitliği Mektubu

Kurtuluş Savaşının son kurşunu Balıkesir Bandırma’nın 18 Eylül 1921’de kurtuluşunda atan ve 1921 yılında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı erlerinden şehit olanlarının isim listesini yayınlıyoruz:

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Belgesel Tadında 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyor Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına Tarihi Kültür Hizmeti www.kurtulussavasiarsivi.com Web sayfamızı tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine sunuyoruz.

Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. Yılın da Aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşına belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz







Kurtuluş Savaşı Arşivi Web Sayfamız Araştırmacıların Hizmetinde

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına İlim Kültür Tarih Araştırmaları merkezi İKTAV tarafından kültür ve turizm bakanlığı telif hakları genel müdürlüğü katkıları İle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kültürümüzün hizmetine sunuldu.

www.kurtulussavasiarsivi.com Web Sayfası Araştırmacıların Hizmetinde Kurtuluş Savaşı dolayısı ile hazırlanan www.kurtulussavasiarsivi.com içeriğiyle zengin web sitesini incelemek için tüm kamuoyu ve medya kuruluşlarının ilgi ve bilgisine sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İKTAV tarafından kurulan Kurtuluş Savaşı dolayısı ile hazırlanan içeriğiyle zengin web sitesini incelemek için sizlere sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından hazırlanan Sakarya Meydan Muhaberesi ve Büyük Taarruz ile ilgili tarihimizde önemli yere sahip olan bu günleri arşiv belgesel ve kitap niteliğinde kamuoyuna açık olarak web sitesinde hizmete sunulmaktadır.

Darıca’da İstiklal Marşı Töreni ve Kültür Bakan yardımcısı gibi birçok etkinlik bulunmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projelerinde olduğu http://www.kurtulussavasiarsivi.com/ sitesi siz değerli okurların incelenmesini bekliyor Birçok Kitap Mevcuthttp://www.kurtulussavasiarsivi.com/ sitesinde belge ve arşiv niteliği sağlayacak birçok kitap bulunmakta. Bu kitaplar tarihimize ışık tutmakta olup gelecek nesillere aktarılmak için hazırlanmıştır. Bu kitaplar ise ; Sakarya Nehri’nden Tarihimiz Akar







Belgesellerle Kurtuluş Savaşı İnternet sitesinden birbirinden yararlı ve önem arz edecek 30 Ağustos Zafer Bayramı’na, Sakarya Meydan Muhaberesi ile ilgili belgeseller birer arşiv niteliğinde olup geçmişe tanıklık geleceğe ise ışık tutmaktadır.

Sadece tarihi belgeseller olmamakla birlikte Kültür Bakan Yardımcısı ile söyleşiler ile birebirinden renkli içeriklerde mevcut: