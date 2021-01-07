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303 Kişiye Para Cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 303 kişiye para cezası kesildi.

303 Kişiye Para Cezası

07 Ocak 2021 Perşembe 15:20

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1194 iş yeri denetlendi, 19 bin 197 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan bir, maske takmayan 98, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişi ile bir işletme sahibi, yasaklanan yerlerde sigara içen 34, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 132 kişi, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren iki işletmenin sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymayan iki işletmeciye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 178 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1735 araç kontrol edildi.




AA
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