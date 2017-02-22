433 Konut İhalesi Yapıldı

Belediyenin Gültepe şantiyesindeki yaklaşık 48 dönümlük alana yapılacak 433 konutluk ihaleye 2 firma katıldı. Emine Zeybek başkanlığındaki belediye encümende gerçekleşen ihaleye Elyapı İnşaat ile Bektaş İnşaat firmaları katıldı. Yapılacak konutların yüzde 26’sının belediyeye verileceği ihale 300 bin lira muhammen bedelle başladı. Açık arttırma sonucunda Bektaş inşaat teklifini 660 bin liraya kadar çıkardı. İhaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

KONUTLARIN YÜZDE 26’SI BELEDİYENİN

İzmit Belediyesi yapılan ihaleyle 433 konutun yüzde 26’sının yanı sıra 660 bin lira da nakit para alacak.

Yapım süresi 720 gün olan proje kapsamında 48 dönümlük alana 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, spa, sağlık, kafeterya, restorant ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak.