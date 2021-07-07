Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, memleketlerine geri dönmek isteyen vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. 16 yaşında çıktığı gurbet elinden 45 yıl sonra Büyükşehir’in desteğiyle baba ocağına dönen Kudret Aygün (61), memleketinde hayvancılık ve tarımla meşgul olmak istiyor.

45 YIL SONRA MEMLEKETE DÖNÜŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sebeplerle memleketlerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için “Köye Dönüş Projesi”ni uygulamaya devam ediyor. 2005 yılında başlatılan projeyle, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin köye dönüşlerinde nakliye yardımında bulunuluyor. Birçok ihtiyaç sahibi aile için, maddi acıdan ağır gelen nakliye işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeden yararlanmak için başvuruda bulunan Niğdeli Aygün çifti, 45 yıl sonra memleketlerine geri dönme imkânı buldu.

ÜRETMEK İÇİN KÖYE DÖNÜŞ

Gebze’de özel bir fabrikadan emekli olan Niğdeli Kudret Aygün (61), devletten hibe alıp köyünde hayvancılık ve tarım işleri ile meşgul olmaya karar verdi. 16 yaşında gurbet yolculuğuna çıkan ve aradan geçen 45 yılın ardından memleketine geri dönüş yapan Aygün, babasından kalma evi gösterip, “Çocukluğumun geçtiği yerler burası. Kapıyı rahmetli dedem yapmıştı. Kalan ömrümüzü burada köyümüzde geçireceğiz” dedi. Kudret Bey ayrıca, “Arazisi olup da çiftçilikle uğraşmak isteyen vatandaşlar köylerine dönsünler, tarımla uğraşsınlar. Ülkemizin kalkınmasına da faydası vardır. Üretmek, Üretmek, Üretmek, kendimiz üretelim” şeklinde konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Yıllardır Gebze’de bir arada oldukları ablası tarafından uğurlanıp memlekete dönüş yoluna koyulan Zeynep Aygün (63), “Kocaeli’den Niğde’ye gidiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nakliye hizmetinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederim. Bizi mağdur etmedi. Allah razı olsun başkanımızdan” dedi. Kardeşinden ayrılmasına üzülmekle birlikte memlekete dönmesine sevinen Zeynep hanımın ablası, vermiş olduğu destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.











































