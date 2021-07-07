banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

45 YIL SONRA MEMLEKETE DÖNÜŞ

Büyükşehir Belediyesi evine dönmek isteyen ihtiyaç sahiplerine nakliye yardımında bulunuyor.

45 YIL SONRA MEMLEKETE DÖNÜŞ

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:41

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, memleketlerine geri dönmek isteyen vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. 16 yaşında çıktığı gurbet elinden 45 yıl sonra Büyükşehir’in desteğiyle baba ocağına dönen Kudret Aygün (61), memleketinde hayvancılık ve tarımla meşgul olmak istiyor.

 

45 YIL SONRA MEMLEKETE DÖNÜŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sebeplerle memleketlerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için “Köye Dönüş Projesi”ni uygulamaya devam ediyor. 2005 yılında başlatılan projeyle, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin köye dönüşlerinde nakliye yardımında bulunuluyor. Birçok ihtiyaç sahibi aile için, maddi acıdan ağır gelen nakliye işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeden yararlanmak için başvuruda bulunan Niğdeli Aygün çifti, 45 yıl sonra memleketlerine geri dönme imkânı buldu.

 

ÜRETMEK İÇİN KÖYE DÖNÜŞ

Gebze’de özel bir fabrikadan emekli olan Niğdeli Kudret Aygün (61), devletten hibe alıp köyünde hayvancılık ve tarım işleri ile meşgul olmaya karar verdi. 16 yaşında gurbet yolculuğuna çıkan ve aradan geçen 45 yılın ardından memleketine geri dönüş yapan Aygün, babasından kalma evi gösterip, “Çocukluğumun geçtiği yerler burası. Kapıyı rahmetli dedem yapmıştı. Kalan ömrümüzü burada köyümüzde geçireceğiz” dedi. Kudret Bey ayrıca, “Arazisi olup da çiftçilikle uğraşmak isteyen vatandaşlar köylerine dönsünler, tarımla uğraşsınlar. Ülkemizin kalkınmasına da faydası vardır. Üretmek, Üretmek, Üretmek, kendimiz üretelim” şeklinde konuştu.

 

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Yıllardır Gebze’de bir arada oldukları ablası tarafından uğurlanıp memlekete dönüş yoluna koyulan Zeynep Aygün (63), “Kocaeli’den Niğde’ye gidiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nakliye hizmetinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederim. Bizi mağdur etmedi. Allah razı olsun başkanımızdan” dedi. Kardeşinden ayrılmasına üzülmekle birlikte memlekete dönmesine sevinen Zeynep hanımın ablası, vermiş olduğu destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.





















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği...
Anamur’dan Kıbrıs’a Suyun Denizde Yolculuğu Anamur’dan Kıbrıs’a Suyun Denizde Yolculuğu
Antalya Köprüçay'da Devri Alem Antalya Köprüçay'da Devri Alem
Kandıra'da üstyapı çalışmaları yapılıyor Kandıra'da üstyapı çalışmaları yapılıyor
Anamurdan Kıbrıs'a Suyun Denizden Yolculuğu Anamurdan Kıbrıs'a Suyun Denizden Yolculuğu
Antalya Serik'te Canlı Yayın Antalya Serik'te Canlı Yayın
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği...
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini ve istihdamı artırmak amacıyla başlattığı proje...

Haberi Oku