634 bin kişiye hizmet!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Çağrı Merkezi, 2016 yılında da vatandaşların yanında oldu.

Geçen yıl 444 11 41 numaralı hattan Çağrı Merkezi’ni arayan 634 bin vatandaşa; ulaşım, ambulans, sosyal hizmetlerle ilgili hizmet sunulup, talepler alındı.

ÇAĞRI MERKEZİ 24 SAAT GÖREVDE

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi haftanın yedi günü 24 saat esasına göre vatandaşlardan gelen telefonlara anında cevap vererek hizmet veriyor. 444 11 41 numaralı hattan kolayca ulaşılabilen merkezde; ulaşım, ambulans ve sosyal hizmetlerle ilgili konularda iletişime geçilebiliyor. Konusunda uzman personel, vatandaşlardan gelen talepleri anlık olarak değerlendirmeye alıyor.

KONUSUNDA UZMAN PERSONELLER

Her biri farklı uzmanlık alanlarında 29 personel görev aldığı Çağrı Merkezi’nden 2016 yılında 634 bin vatandaş yararlandı. Çağrı Merkezi numarasını tuşlayan vatandaşlar ihtiyacını belirleyip ulaşım, sosyal hizmet ve ambulans isteği için belirlenen numaraları tuşluyor. İhtiyaca göre konusunda uzman personele vatandaşlar kolaylıkla ulaşabiliyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını uzmanlar sayesinde karşılama imkanı buluyor.

VATANDAŞLARA VERİLEN HİZMETLER

Vatandaşlar ulaşım konusunda otobüs sefer saatleri, anlık olarak kullanacağı otobüsün konumu, güzergah, ücret bilgisi gibi bilgileri Çağrı Merkezi personelinden alabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların da aradığı merkeze, sosyal yardım hizmetleri ile alakalı bilgiler de sorulabiliyor. Vatandaşlar ayrıca talep ve şikayetlerini de sunma imkanı bulabiliyor.