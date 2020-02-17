7 katlı Gebze otoparkında inceleme

İNCELEMLERDE BULUNDU

Gebze ilçe merkezinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 7 katlı otoparkı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yerinde inceledi. Gündoğdu’ya incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve firma temsilcileri eşlik etti. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’ya otopark inşasının tamamlandığı ve çevre düzenlemesine başlandığı bilgisi verildi.

SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı devam eden otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tüm katlarında çalışmaların devam ettiği otoparkın iç kısım yollarına asfalt serimi gerçekleştirilirken kat içi çalışmalarda son rötuşlar tamamlandı.

497 ARAÇ PARKI

Otoparkın Gebze ilçesi için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Gebze ilçemiz Kocaeli’nin en fazla nüfusuna sahip ilçelerinden biri. İlçemizde yaşanan trafik ve buna bağlı park sorununu çözmek için 7 katlı otopark inşa ettik. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılan otoparkımız 497 araç kapasiteli olacak” ifadesini kullandı.

TANITIM MART AYINDA

Otoparkın modern teknoloji ile donatıldığına dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu; “Yaptığımız otopark son derece modern teknoloji ile donatıldı. Araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşluklar olduğunu sürücülerimiz görebilecek. 7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle otoparkımız kontrol edilecek. Otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak. Tüm katlarda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarına başladı. İnşallah Mart ayında başkanımız Tahir Büyükakın otoparkımızın tanıtımını yapacak” dedi.





