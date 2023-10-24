8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 2023 Yılı Ödülleri Sahiplerini Buldu





8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni, Ankara'da TRT Arı Stüdyoları'nda yapıldı. TRT Avaz’ın canlı olarak yayınladığı törenle ödüller sahiplerini buldu. 2023 yılında 23 farklı ülkeden 372 Belgesel Filmin müracaat ettiği Yarışmada, temaya uygun 151 belgesel film yarışmasına kabul edildi. 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivaline T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği katkıları, üniversiteler, meslek örgütleri, iletişim ve medya kuruluşları ile sivil toplum teşkilatları destek verdi. Yönetmenliğini Sherzod Nazarov'un üstlendiği "Tirik Askar" isimli belgesel iki ödüle lâyık görüldü. 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni, Ankara'da TRT Arı Stüdyoları'nda yapıldı. TRT Avaz’ın canlı olarak yayınladığı törenle ödüller sahiplerini buldu. 2023 yılında 23 farklı ülkeden 372 Belgesel Filmin müracaat ettiği Yarışmada, temaya uygun 151 belgesel film yarışmasına kabul edildi. 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivaline T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği katkıları, üniversiteler, meslek örgütleri, iletişim ve medya kuruluşları ile sivil toplum teşkilatları destek verdi. Yönetmenliğini Sherzod Nazarov'un üstlendiği "Tirik Askar" isimli belgesel iki ödüle lâyık görüldü.

Festival etkinlikleri kapsamında Azerbaycan Film’in 100. Yılı Anısına Azerbaycan Film afişleri sergisi ve Dr. Öğretim Üyesi Aysel Güney Türkeç tarafından kişisel fotoğraf sergisi de açıldı.





Festival bu yıl 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ithaf edildi. 28 Eylül 2023 tarihinde kaybettiğimiz Türk dünyasının Gür Sesi Azerbaycan Milletvekili “Ganire Paşayeva” anısına Türk Dünyası Onur Ödülü, Bir Tugan-Hakaslar Nazgul Kenzhetay (Kazakistan)’a verildi.

“2023 Yılı Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü” Türk dünyası kültür ve sanatına hizmetlerinden dolayı Akademisyen-Araştırmacı İrfan Gürdal’a takdim edildi.

8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde Özel Ödüller şu belgesel filmlere verildi; Türk Devlet Teşkilatları 2023 Yılı Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı Özel Ödülü” Poçtalyon (Postacı) İbadılla Acıbayev (Kırgızistan), “Azerbaycan Kültür Bakanlığı Azerbaycan Film’in 100. Yılı Anısına Özel Ödülü” Deprem ve Ovakentli Özbekler Hüseyin Özden (Türkiye), “Ön Jüri Özel Ödülü” Suriyeli Kozmonot Charles Emir Richards sahip oldu. Bu yıl ilk defa verilen ve gösterimlerin yapıldığı üniversitelerde öğrencilerin oylamasıyla belirlenen “2023 yılı Üniversite Öğrencileri Seyirci Özel Ödülü” ise Tirik Askar Sherzod Nazarov (Özbekistan)’a gitti.

8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde Öğrenci Belgesel Film Kategorisi ödül dağılımı:



“Öğrenci Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı Birincilik Ödülü ”Harvesing Our Tea Sherida Kiran (Türkiye- İngiltere), Öğrenci Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı İkincilik Ödülü Tirik Askar Sherzod Nazarov(Özbeksitan), “Öğrenci Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı Üçüncülük Ödülü” Beyaz Dağın Çocukları Yalçın Çiftçi (Türkiye). “2023 yılı Öğrenci Belgesel Film Kategorisi Jüri Özel Ödülü” Kennedy’nin Doğuşu Gülben Arıcı (Türkiye).

8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisi ödül dağılımı:

“Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı Birincilik Ödülü” Nowruz Erturan Najafi Gol (İran), “Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı İkincilik Ödülü” Cevizin Altında Begüm AKSOY-Deya Ar (Türkiye), “Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı Üçüncülük Ödülü” Vira Yavuz Selim Taşçıoglu (Türkiye). “2023 yılı Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisi Jüri Özel Ödülü” Böyük Gırmızı Ev Lelakhanım Ganbarlı (Azerbaycan).

8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisi ödül dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

“Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı Birincilik Ödülü” Fikret Amirov, Vagıf Mustafayev (Azerbaycan), “Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı İkincilik Ödülü” Emma Merve Kuş Mataracı (Türkiye-İngiltere), “Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisi 2023 yılı Üçüncülük Ödülü” Arkadaşloch-Nobody’s Proplem Nilay Kılıç-Markus Bauer-Alexander Brugger (Finlandiya-Almanya). 2023 yılı Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisi Jüri Özel Ödülü Fatma’dan Sonra 40 Yıl Sezer Ağgez (Türkiye).

8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde dereceye girerek ödül almaya hak kazanan Belgesel Film yarışmacılarına ödülleri: Seydi Gülsoy (AK Parti Osmaniye Milletvekili), Reşat Memmedov (Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi), Elçin Gaffarlı (TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi), Mücahit Durmuşoğlu (25, 26 ve 27. dönem Osmaniye Milletvekili), Rıfat Sait (Türk İnternet Medya Birliği Başkan Vekili – 24. dönem İzmir Milletvekili), Sedat Sağırkaya (TRT AVAZ Kanal Koordinatörü), Yılmaz Karaca (Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı), Süleyman Basa (Türk İnternet Medya Birliği Başkanı), Kemale Paşayeva (Ganire Paşayeva’nın Kardeşi), Mehtap Özdemirler (Öğrenci Seyirci Jüri Başkanı),, Doç. Dr. Lokman Zor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi – Belgesel Film Yarışması Öğrenci Kategorisi Jüri Başkanı), Tahir Tahiroviç (Uzun Metraj Kategori Jüri Üyesi) tarafından TRT AVAZ canlı yayınında takdim edildi. Tirik Askar ödülünü Sherzod Nazarov adına Festivalin Jüri Üyesi Shohira Hamraevna/Özbekistan Sinema Yazarı aldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, açılış konuşmasında Federasyon'un mesleki çalışmalarının yanında kültürel çalışmalar da yaptığını söyledi. Festivali devlet kuruluşları, sivil toplum ve meslek örgütleriyle imece usulüyle düzenlediklerini kaydetti. Demir, festivalde bu yıl üniversiteleri merkeze aldıklarını, gelecek yıllarda da bunu sürdüreceklerini dile getirdi.







Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. Yıldönümünde 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ni gerçekleştirmenin büyük gurur ve onurunu yaşadıklarını da ifade etti. Demir yaptığı açıklamada, “Dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından biri olan Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu mirası yaşatmak sorumluluğu ile gerçekleştirdiğimiz 8.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin gala ve ödül törenini gerçekleştirdik. Festivale katılan bütün filmlerin Türk dünyasının farklı bir kültürel dokusuna ışık tuttuğunu düşünüyoruz. Ve her bir belgesel film bizim nazarımızda birincidir. Juri üyelerimiz olabildiğince objektif kalarak ve son derece zorlanarak bir derecelendirme yaptıklarını biliyorum. Festivalimize katılan tüm belgesel film yapımcılarına ve juri üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde buluşmak üzere belgesel emekçilerine ve tüm Türk dünyasına saygılar sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. Yılını coşkuyla kutlarken, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve şükranla bir kez daha anıyorum.” dedi.

Ödül Alan Belgesel Filmlerin Gösterimi 9 Ülkede Gerçekleştirilecek

Festivalde ödül alan Filmler ilk olarak 25-28 Ekim Azerbaycan Bakü’de Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ve Halk gösterimi ile başlayacak. Sonra sırasıyla Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kapanışı ise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, Şehit Ömer Halisdemir nezdinde Türk dünyasının tüm şehitlerine ithaf edilerek sona ermesi planlanıyor.