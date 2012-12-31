8 yıl önce 31 Aralık 2012 tarihinde dönemin Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün ile ilgili yazdığım makale

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün İzmit’te ki basın toplantısına katıldım. Aslında Antalya’nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği konferans için cumartesi gitmem gereken Antalya’ya Pazar günü giderek basın toplantısını takip etmeye karar verdim. Gayette yerinde oldu. Sabah erkenden İzmit’te ki basın toplantısına gittik.

Sayın Nihat Ergün, Milli Görüş geleneğinden gelen Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden birisi. Bu benim değil, Kocaeli’nin duayen gazetecilerinden İsmet Çiğit’in tespitleri. Sayın Ergün, kendisi de 18 yaşında siyasete girdiğini, 25 yaşında Refah Partisi’nin İzmit merkez ilçe başkanlığını yaptığını 30’lu yaşlarda belediye başkanı, 40’lı yaşlarda Bakanlık ve milletvekilliği yaptığını söylüyor. Önümüzde ki dönem ne Milletvekili ne de belediye başkanlığına aday olmayacağının da altını çiziyor. Siyasette bu tür çalışma yapan ender siyasetçilerden birisi olarak sayın Ergün, Kocaeli’nin siyasi tarihinde yer alacak önemli bir isim.

Sayın Nihat Ergün, Bakan olduktan sonra ikinci kez Kocaelie’de basın toplantısı düzenliyor. İlki Mayıs 2011 tarihinde düzenlemişti. 2012’nin Aralık ayının sonunda da ikinci toplantısını düzenledi. Önümüzde ki günlerde de Gebze’de basın toplantısı düzenleyeceği söyleniyor. Biraz geçmiş kalmış olsa da Nihat beyin bu tür basın toplantıları üstelik eleştiriye açık tavrıyla medya mensuplarının da görüşlerini alması eleştirilmekten hoşlanmayan, dediğim dedik çaldığım düdük diyen bazı siyasilere örnek olur diye düşünüyorum.

GÖKTÜRK UYDUSUNUN BİLİNMEYENLERİNİ SORDUM

Antalya gezimi bir gün tehir ederek toplantıya katılma isteğimin en önemli nedeni Göktürk uydusu ile ilgili basında fazla yer almayan konuların cevabını almaktı. Özellikle Göktürk 1 uydusunun akıbeti, İsrail’in Göktürk uydusundan rahatsızlığı, Türkiye’de uydu fırlatma merkezinin nereye yapılacağı, ünlü Kocaelili Türk bilim adımı Prof.Dr.Talat Tekin, ayrıca Nihat Ergün’ün siyaseti bıraktıktan sonra uydu fırlatma Merkezi, Bilim ve Teknoloji üst kurulu gibi önemli bir kurulun başına geçip geçmeyeceğini sayın Bakana sordum.

Sayın Bakan çok açık ve net cevap verdi. Göktürk 1 uydusunun tamamen yabancılar tarafından yapıldığın ve TAİ’nin Fransız firmasına yatırdığını bazı sıkıntıların olduğunu 2013 yılında bu uydunun fırlatılacağını söyledi. Göktürk 2 uydusunun 200 milyon dolara mal olduğunu, yüzde sekseninin Türk bilim adamları tarafından yapıldığını açıkladı. uydu fırlatma merkezinin bilimsel ve teknik hesaplarının yapıldıktan sonra Türkiye’de her hangi bir yere kurulabileceğini söyledi. Göktürk 2 uydusunun İsrail bölgesinin de çekimlerini yapabileceğini, hiçbir kısıtlamanın söz konusu olmadığını ve tamamen milli diyebileceğimiz çok özel cihazlarla Göktürk 2 uydusunun donatıldığını söyledi. İsrail’in rahatsız olmasının hiçbir öneminin olmadığının da altını çizdi.

Göktürk uydusuyla ilgili gerçekten önemli açıklamalar bunlar. Türkiye, uzay bilimlerine sahip oluyor. Uzay’da da söz sahibi olmak için elinden geleni yapıyor. Bu başarının altında Kocaelili bir siyasetçi sayın Nihat Ergün’ün bakan olarak imzasının bulunması Kocaeli adına da sevinç kaynağı. Sayın Bakan’ı ve çalışma arkadaşlarını candan kutlamak ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bilgi, bilişim ve uzay çağına sahip olmak her şeye sahip olmaktır.

GÖKTÜRK UYDUSU YAZIMIZI 80 BİN KİŞİ OKUDU

Göktürk uydusu ile ilgili geçen hafta yazdığım yazı ve belgesel görüntüler büyük yankı yaptı. Gerek belgesel ve gerekse yazımız internet üzerinden 80 bin kişi okudu. Adeta tıklanma rekoru kırdı. Bu yazıda Göktürk uydusu ile ilgili yazılar kaleme aldık ve geniş konulara yer verdik. Yazımızı www.gebzegazetesi.com ve www.belgeselyayincilik.com adresinden okuyabilirsiniz.,