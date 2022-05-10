800 Yıllık Köyümüzün Yok Olmaması için Dernekden İmza Kampanyası

Maden işletmesi altında Glresun Espiye Soğukpınar Dikmen köyümüzü yok edecek sözde çevre Toplantısına karşı Soğukpınar derneğimizin daveti ile Gebze Yavuz Selim mahallesinde verimli ve tarihi bir istişare toplantısına katılarak imza kampanyası başlattık. Sözde ÇED toplantısı İle tarihi Soğukpınar beldesi Dikmem köyü tümü İle yok ediliyor, köyümüz İle ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyor tüm arkadaşlarımdan destek bekliyoruz.









Espiye Yağlıdere ve Güce Etkilenecek

Sadece Dikmen köyünü değil tüm Espiye Yağlıdere ve Güce bölgesini ilgilendiren madencilik ruhsatı İle ilgili dernek tarafından başlatılan imza kampanyası

Toplantıdan sonra köyümüzün dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz

Soğkpınar Derneğinden Duyuru

“…Bugün 7 Mayıs 2022 de dernek merkezinde yapılan toplantı ile dikmen köyünde yapılması planlanan maden ocağı bilgilendirme toplantısını 10 Mayısta katılımın az ve zor olacağı için herkesin katılım sağlayacağı tarih olan temmuz ayı ortalarına erteletmek için imza kampanyası başlattık. Aşağıdaki bağlantılardan proje dosyalarına ve imza kağıdı çıktısına ulaşabilirsiniz. Islak imza ile toplanılan kağıtları derneğe bırakabilirsiniz.Projenin tüm detaylarına bağlantıya tıklayarak en alttan indire tıklayıp inceleyebilirsiniz.

Proje dosyası > https://www.dosya.co/xixdvzkcwn8n/Lahanos_CBDBakanl

İmza çıktısı > http://www.sogukpinardernegi.org/FileUpload/

ep964948/File/imza_ciktisi.

GEBZE GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN VE ÇEVRE KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEN ESPİYE KIZILKAYA MADEN SAHASININ GENİŞLETİLMESİNE KARŞI KAMUOYUNA BİLDİRİ

27.09.2018 ve 07.10.2021 tarihlerinde 25 hektar alanın altındaki alanlar için “ÇED gerekli değildir” kararı alan ve bu şekilde ÇED yönetmeliğindeki boşluktan faydalanan madencilik şirketi şimdi ise 577,13 hektarlık çok geniş bir alanın maden sahasına açılması için 16.03.2022 tarihinde ÇED tanıtım dosyasını ilgili mercilere sunmuştur.10.05.2022 tarihinde Soğukpınar Dikmen Mahallesinde halkın katılımı toplantısı yapılması planlanmaktadır.

Anayasa 56.maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Bu sebeple çevreyi korumak hem devletin hem de vatandaşların görevidir.

2018 ve 2021 yıllarında ÇED talep edilen yerler 25 hektardan az olduğundan “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir. Bu kararlara ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. Şimdi ise talep edilen alan 577,13 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Önceden maden işletmesi olmasına izin verilen alanlarda hiçbir çevre değerlendirilmesi yapılmamış, ormanlar tahrip edilmiş bölgede birçok afet, heyelan olmuştur. Bilinçsizce atılan bu adımlardan sonra şimdi de eski maden alanının 12,4 katı büyüklüğünde bir alanda geniş kapsamlı maden işletmesi çalışması için izin talep edilmektedir.

Yüzlerce dönüm arazide maden çalışması yapan dev firma çevreye vereceği zararı göz ardı ederek yasal sınırın çok üzerinde bir alan için izin istediğinden ilk defa ÇED raporu almak zorunda kalmıştır ve bu bir utançtır. Halkımızın yurtlarından uzakta olması ve konunun teknik boyutunun karışıklığı sebebiyle aceleyle halkın katılımı toplantısı yapılarak bu doğa harikası alanlar maden sahası yapılmak istenmektedir.

Derneğimiz 225 aktif üyesi bulunan, her aileden en az iki kişinin üye olduğu ve üyelerimizin ailelerini de dahil edersek yaklaşık 1600 kişiyi kapsayan düzenli çalışmaları olan toplumsal olayları takip eden bölgenin önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Ormanlar, yer altı suları, hayvanlar, endemik birçok bitki türü, doğal güzellikler tehdit altındadır. Ormanların yok olması sebebiyle bölgede heyelanlar olmakta ve can kayıpları yaşanmaktadır. Öncelikle 10 Mayıs’ta yapılması planlanan halkın katılımı toplantısının herkesin demokratik katılım hakkını kullanabileceği ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz.

Bölge insanının, bilim insanlarının, akademisyenlerin, STK’ların katılacağı bir komisyonun tarafsız çalışması sonucu bu madenin akıbetine karar verilmesini ve komisyonun olumsuz görüş bildirilmesi halinde projeye ÇED olumlu raporu verilmemesini ve projenin askıya alınmasını yetkililerimizden talep ediyoruz.

Soğukpınarlılar Derneği olarak kamuoyuna saygı ile duyurulur









