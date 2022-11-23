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82 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 82 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

82 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:58

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollarla giren ve güvenlik güçlerince yakalanan 82 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.




AA
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