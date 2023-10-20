88 yaşında, 40 yıldır muhtar

Tepecik Mahallesi'nin muhtarlık görevini yürüten Güngör Saner'e, mesleğinin 40. yılı dolayısıyla İzmit Kent Konseyi tarafından Muhtarlar Günü'nde plaket takdim edildi. Gelecek dönemki seçimlerde aday olmayacak olan Güngör Saner'e, emeklilik pastası da kesildi. 40 yıllık muhtar Saner, "40 senedir bu görevi yapıyorum, yaptım. İnşallah 31 Mart'ta bu iş bitiyor. Yaşım oldu 88. Bundan sonra artık bir yerde 'dur' demek gerekiyor, yeter. Sol ayağımda protez var. Bu olmasaydı belki bir dönem daha yapabilirdim ancak fazla yürütmüyor" dedi.





"Şimdi muhtarlığın bir değeri kalmadı"

Muhtarların eskisi gibi çalışmadığını söyleyen Saner, "Eskisi gibi çalışma yok. Bunlar bitti artık bence. Neden? Eskiden vatandaşın nerede oturduğunu bilirdiniz şimdi bilemiyorsunuz. Sistemler değişti. Eskiden vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gittiği zaman muhtara mecburdu, şimdi bu değişti. Aylık rapor alıyoruz, mahalleye gelip gidenler. Eskiden bu böyle değildi, çok değişti. Kötü oldu bu bence çünkü eskiden vatandaş muhtarlığa gelmekle mükellefti. Şimdi muhtarlığın bir değeri kalmadı" diye konuştu.





İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise "Tepecik Mahalle Muhtarımız Güngör Saner, 8 dönemden bu yana insan ömrünün yarısı kadar, 40 yıl boyunca muhtarlık yaptı. İzmit Kent konseyi olarak, benim de çocukluğumun geçtiği mahallede sevgili Güngör Saner ağabeyimize İzmitliler ve Tepecik Mahallesi halkı adına teşekkür etmek istedik" şeklinde konuştu.

Plaket takdim töreninde İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç ve İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl da hazır bulundu.





İHA