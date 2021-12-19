GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

89 Bin Kişi İzledi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

89 Bin Kişi İzledi

19 Aralık 2021 Pazar 17:14

Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili Bir Çanakkale birde harşit geçilmedi konulu Harşit ırmağında yaptığımız Canlı Yayınımızı 89 Bin Kişi İzledi.
Kafkas cephesinin son savunma hattı Giresun. Tirebolu harşit köprüsünde Gebze Gazetesi canlı yayını ile tarihe not düştük.Sosyal medya sayfamızda yayınlanan Harşit ırmağında yaptığımız canlı yayın videomuz 89 bin kişi tarafından izlendi.
Takipçi arkadaşlarımız tarafından çok sayıda paylaşım beğeni alıp yorum yapılan canlı yayınımızı sizlerle paylaşıyoruz
Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli
Geçtiğimiz yıllarda TRT de Yayınlanan Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeselinin Çekilmesine öncülük edip resmî danışmanlık yaparak şühedaya vefa borcumuzu ödemeye çalıştık 6. Bölümlük belgeseli izleyebilirsiniz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması...
Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Güç birliği yapan kadınlar Güç birliği yapan kadınlar "yılbaşı kutuları"yla...
Başkan Büyükakın, “En güvenli mecralardan bir tanesidir” Başkan Büyükakın, “En güvenli mecralardan bir...
AFYON “ KURTULUŞ SAVAŞI NIN 100.YILINA “ HAZIRLANIYOR AFYON “ KURTULUŞ SAVAŞI NIN 100.YILINA “ HAZIRLANIYOR
Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere...

Haberi Oku