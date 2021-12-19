Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili Bir Çanakkale birde harşit geçilmedi konulu Harşit ırmağında yaptığımız Canlı Yayınımızı 89 Bin Kişi İzledi.

Kafkas cephesinin son savunma hattı Giresun. Tirebolu harşit köprüsünde Gebze Gazetesi canlı yayını ile tarihe not düştük.Sosyal medya sayfamızda yayınlanan Harşit ırmağında yaptığımız canlı yayın videomuz 89 bin kişi tarafından izlendi.