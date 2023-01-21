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ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, İzmit'te kadın üreticilerle bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ni ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya geldi ve incelemelerde bulundu.

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, İzmit'te kadın üreticilerle bir araya geldi

21 Ocak 2023 Cumartesi 13:37

  Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Sibel Solakoğlu ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Güleç’in eşlik ettiği Eadeh, projeyi yerinde inceleme fırsatı buldu. İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan tüm atölyeleri gezen ve üretici kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Başkonsolos Eadeh, ürünlerin yapım aşamasından satış aşamasına kadar olan bütün süreç hakkında bilgi aldı. Bazı ürünlerin yapım aşamalarını kendi de deneyimleyen Eadeh, İZGİM’in hayata geçmesinde emeği olan başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere herkesi tebrik etti. 


İHA
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