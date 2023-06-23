Abdurrahman Aslantaş’ın Kurban Bayramı Mesajı

Mutluluğumuzu birlikte yaşadığımız, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu pekiştiren, kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu ve bizleri birbirimize bağlayan bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

İnanıyoruz ki bu bayramda birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının, hoşgörünün ve paylaşımın arttığı, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’mızın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diler, sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.