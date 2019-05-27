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Abhazlar Konca İle Devam Dedi

Kocaeli Abhaz Derneği’nin kongresinde tek aday olan Hasan Konca yeniden başkan seçildi.

Abhazlar Konca İle Devam Dedi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:35

2015 yılında kurulan Kocaeli Abhaz Derneği’nin 2. Olağan Kongresi İzmit’te bulunan Kocaeli Abhaz Derneği Binası’nda gerçekleşti. Gerçekleşen kongrede derneğin kuruluşundan beri başkanlık görevinde bulunan başkan Hasan Konca derneğin geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede tek aday olarak başkan adayı olan Hasan Konca yine tüm üyelerin desteğiyle başkanlığını sürdürdü.

Kongrede Sefer Altınışık, Cavit Eroğlu, Mustafa Tırpan, Elif Kerse, Zeynep Selçuk, Fevzi Alkap, Yedek üyü, Ertuğrul Bezirgan, Bünyamin Sevim, Bülent Özdemir, Suzan Kuş, Eray Yavuz, Yıldırım Şanlı, Timur Genç denetim kurulunda ise Selma Bayrak, Alper Yar, İnan Altınışık, Tayhan Elvanoğlu, Muzaffer Çelik, Taner Şanlı yer aldı.

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