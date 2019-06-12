“Açık Kapı Projesi“ Hizmette

Valiliğimize, Kaymakamlıklara ve kamu kurum kuruluşlarına yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı, etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek; Sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatları 4 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli Valiliğin de hizmete sunulan Açık Kapı birimi 7 ilçe Kaymakamlığında da hizmete başlamıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temel amacı; Güleryüz, iyi niyet ve insancıl yaklaşımlarla vatandaşların sorunlarının çözümünde onlara yardımcı olmak, onların mutlu, rahat ve sorunsuz bir hayat yaşamaları için içine düştükleri sıkıntı ve açmazları ortadan kaldırmak amacıyla işbirliği içinde çalışmaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi noktasında sorunlarına çözüm bekleyen vatandaşların değişik yerlerdeki kurumlara gitmek suretiyle hem zaman kaybı yaşamamaları, hem de sorunlarının tek elden, tek yerden ve ivedilikle çözümü için AÇIK KAPI (Milletin Kapısı)vatandaşlarımızın başvurularını alıp, sonuçlandırmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda, Kocaeli Valiliğinde 4 Ocak 2018 tarihi itibariyle hizmete sunulan Açık Kapı Birimine bu güne kadar 1277 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Elektronik ortamda alınan başvurular ilgili kurumlara yönlendirilmekte ve 7 iş günü içerisinde vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir.



Kamu hizmetlerini sunanlar ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güven ortamında sağlamak amacıyla hizmet çalışması olan Açık Kapı Projesi 15.05.2019 tarihi itibari ile de İzmit, Gebze, Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Darıca İlçe Kaymakamlıklarında vatandaşımıza hizmet vermeye başlamıştır.



Valilik ve Kaymakamlık binalarının giriş katında bulunan karşılama bankolarında, halkla ilişkiler konusunda eğitimli personel tarafından sözlü ya da yazılı olarak başvuruları alınmakta olup, dileyen vatandaşlarımız www.acikkapi.gov.tr internet sitesi, Açık Kapı mobil uygulaması veya E-Devlet üzerinden elektronik olarak başvuru yapabilmektedir.