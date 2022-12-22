Adem Yavuz’da Tapu Sevinci





Başlatılan girişimler ve görüşmeler neticesinde 27 yıllık mülkiyet sorununun çözüldüğü Adem Yavuz Mahallesi’nde ilk tapuyu, hak sahibi Yılmaz çiftine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.





27 Yıllık tapu ve mülkiyet sorununun çözüldüğü Adem Yavuz Mahallesi’nde ilk tapu Başkan Büyükgöz’den! Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başlattığı girişimler ve ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda 27 yıllık sorunun çözüldüğü Adem Yavuz Mahallesi’nde hak sahipleri tapularına kavuşmaya başladı. Sorunun başlatılan girişimler ve görüşmeler neticesinde nihayete eren mahkeme sürecinin ardından Adem Yavuz Mahallesi’ndeki hak sahipleri tapularını teslim almaya başladı.

KALICI ÇÖZÜMLER HAYIRLI OLSUN

Adem Yavuz Mahallesi sakinlerinden Yılmaz ailesine tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti. Başkanlık makamında ağırladığı Ayşe ve İsmail Yılmaz çiftini tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘hayırlı olsun’ temennisiyle tapusunu takdim etti. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Tapu ve mülkiyet sorunlarını kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Hamdolsun söz verdiğimiz gibi Adem Yavuz Mahallemizde de tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Bugün de ilk tapu teslimini gerçekleştirdik. Misafirimiz olan Yılmaz ailesine hayırlı olsun dileklerimi paylaşıyorum. İyi günlerde güle güle otursunlar” ifadelerini kullandı.

VERİLEN HİZMET GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL

Tapu sevinci yaşayan Adem Yavuz Mahallesi sakinlerinden Yılmaz çifti de, “18 yıldır Adem Yavuz Mahallesinde yaşıyoruz. Bizim mahallemize büyük hizmetler kazandırdınız. Yolumuz yoktu, suyumuz yoktu. Şimdi bunların yanı sıra doğalgazımız var. Elektrik kabloları yer altından verildi. Verilen hizmetler gerçekten çok güzel. Allah sizlerden ve emeği geçenlerden razı olsun. Sağ olun” şeklindeki sözleriyle Başkan Büyükgöz ve ekibine teşekkür etti. Tören, tapu teslimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.