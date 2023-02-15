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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Şu ana kadar toplamda 3 bin 858 artçı sarsıntı var"

- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: - "İki depremin derinliği ortalama 8 buçuk ila 10 kilometre arasında değişiyor"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar:

15 Şubat 2023 Çarşamba 16:04


  - "5 ila 6 arasındaki büyüklükte 38 artçı sarsıntımız var"   
  - "Yer kabuğundaki değişimlerin 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var" 
  - "İki deprem sonucunda yer kabuğunda 400 kilometrelik bir yüzey kırığı oluştu"   
  - "Ortaya çıkan enerji 30 katrilyon jul büyüklüğünde"   
 
 Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 2 büyük depremle ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ölçülmüş artçı sarsıntı sayısının 3 bin 858 olduğunu bildirdi.   
  AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sayısal verilerine ilişkin bilgileri paylaştı. Depremlerin derinliklerinin 8 ila 10 metre arasında değişiklik gösterdiğini kaydeden Tatar, şu açıklamalarda bulundu: 
  "Son 2 bin yılda yaşadığımız en büyük depremlerden bir tanesi. Bu iki depremin toplam  etki süresi 2 dakikalık bir zamana yayılıyor. Yer kabuğu 2 dakika boyunca çok ciddi bir şekilde sarsıldı. İki depremin derinliği ortalama 8 buçuk ila 10 kilometre arasında değişiyor. Sahadan gelen bilgiler ışığında yer kabuğundaki değişimler 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Şu ana kadar toplamda 3 bin 858 artçı sarsıntı var. 3 ila 4 şiddetinde olanların sayısı bin 253, 4 ila 5 arası 394, 5 ila 6 arasındaki büyüklükte ise 38 artçı sarsıntımız var. Çok sayıda İzmir (4,9) ve Düzce (5,9) depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz." 
 
  "Ortaya çıkan enerji ise 30 katrilyon jul büyüklüğünde" 
  Depremin olağanüstü boyutlarda enerji açığa çıkardığını ifade eden Tatar, "Deprem bölgede 110 bin kilometrekarelik bir alanda etki oluşturmuş durumda. Bu sayı Avrupa’daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. İki deprem sonucunda yer kabuğunda 400 kilometrelik bir yüzey kırığı oluştu. Ortaya çıkan enerji ise 30 katrilyon jul büyüklüğünde" dedi. 
 


İHA
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