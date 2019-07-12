“Afet Müdahale Planı ve Hasarlı Binalar“ semineri

Kocaeli AFAD'dan, İMO’da “TAMP ve Hasarlı Binalar Risk Potansiyeli” konulu bir seminer

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odasının eğitim salonunda gerçekleşen seminerde AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AFAD’ın kurumsal yapılanması, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı ve Hasarlı Binalar başlıklarında bilgi sundu.

Kocaeli İMO Başkanı Kahraman Bulut’un davetiyle gerçekleşen seminerde AFAD İyileştirme Şube Müdürü Adem Süer, oda yönetimi ve üyeler hazır bulundu.

Seminer başlangıcında önce TAMP ile ilgili bilgiler veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İnşaat Mühendisleri Odasının TAMP’taki destek çözüm ortaklığına işaret etti. Özellikle bir afet sonrası hasar tespit hizmet grubunda İMO’dan büyük destek alınacağına inandıklarını kaydetti.

Ardından İlimizdeki yapısal riskler konusunda detaylı bilgiler veren Tekoğul, İlimizdeki hasarlı binaların bir kısmının güçlendirildiği halde legaliteye bağlanamayan, güçlendirme iskanını alamayan binalar olduğunu, bir kısmının da tespitler sırasında kira yardımı alabilmek için hasarlı yazdırılan binalar olduğunu hatırlattı.

Son çıkan torba yasayla 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununda resen tespit imkanının kanuni altyapıya kavuşturulduğunu, değişikliğin hasarlı ve riskli bu binalar için çözümü hızlandıracağını düşündüklerini söyledi.

Tekoğul, 2012-2017 arasında yaptırılan risksiz yapı raporlarının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü ile işlevsizleştiğini, çünkü devletin politikasının hasarsız olsa da eski binaların tümünün yenilenmesi olduğunu dile getirdi.

Sunum sonunda ilginç ve gülünç yapı örneklerini inşaat mühendislerinin dikkatine sunan Tekoğul, yapısal risklerin azaltılmasında İMO dahil toplumun tüm kesimlerinin ortak duyarlılıklarının gerektiğini vurguladı.



Seminerin son bölümünde üyelerin değerlendirmelerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Tekoğul, seminer organizesi dolayısıyla İMO Başkanı Bulut’a ve yönetimine teşekkür etti.