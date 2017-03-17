AFET YÖNETİM SİSTEMİ KONUŞULDU

Gebze Ticaret Odasında gerçekleşen toplantıda İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul ve İTÜ Afet Yönetim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmalarını Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Ahmet Kadı’nın yaptığı programa Gebze Bölgesindeki Kızılay Şube Başkanları da katıldı. Kan bağışının yapıldığı, AFAD Gönüllü başvurularının alındığı program 2 saat sürdü.





Prof. Mikdat Kadıoğlu konuşmasında Belediyelerin Afet Yönetim Sistemindeki görevlerine değindi. Belediyeler Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekenler ve yapılmayanlar açısından konuyu ele alan Kadıoğlu, esprilerle dolu bir sunum gerçekleştirdi. Afetin zarar azaltmayla başladığını ardından hazırlık aşamasına geçilmesi gerektiğini söyleyen Kadıoğlu, afet eğitimlerinin önemine değindi. Sağlam ev ve sabitlenmiş eşyaların önemi üzerinde duran Kadıoğlu, depremin değil binaların can aldığı dile getirdi.





Panelde bir sunum yapan İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, afet hazırlıklarını, Kocaeli AFAD’ın kapasitesini, yapılan çalışmaları anlattı. TAMP-Kocaeli Afet Planı kapsamında görev ve sorumlulukları sıralayan Tekoğul, orta hasarlı binalar sorununu çözmeden afet yönetiminin ilk aşaması olan zarar azaltma evresinin gerçekleştirilmiş olamayacağını vurguladı. Afet eğitimlerine büyük önem verdiklerine de değinen Tekoğul 2015 yılına göre eğitim verilen kişi sayısında % 150 artış sağladıklarını, eğitim taleplerinin geri çevrilmediğini dile getirdi.

AFAD Başkanlığının “O Kahraman Benim” sloganıyla başlattığı sivil savunma içerikli AFAD Gönüllüğü başvurularının alındığına da değinen Tekoğul, AFAD’ın sahadaki eli ayağı olacak, afet eğitimleriyle donatılmış insan gücünü önemsediklerini ifade etti. İlk 72 Saatin afetlerde altın saatler olduğunu, bu saatler içinde devletin afetzedelere yetişemeyebileceğini, sahada kendi önlemlerini alan ve çevresine müdahale edebilen eğitimli insanlarımıza ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda konuşmacılara şilt takdim edildi.