AFYON “ KURTULUŞ SAVAŞI NIN 100.YILINA “ HAZIRLANIYOR

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 18 Aralık 2021 tarihli makalem
Afyon Valisi Gökmen Çiçek ile Kocaeli Grup komutanlığı üzerine belgesel söyleşi yaptık.Dünyanın bir çok ülkesindeki kültür ve medeniyet tarihimizi ekranlara getiren Devri Alem Belgesel Programı olarak Afyon bölgesindeyiz. Afyon Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile Afyon tarihi, Kurtuluş Savaşının 100. yılı, Afyon’da tarih ve kültür turizmi ile 3000 yıllık Frigya Medeniyeti tarihi üzerine belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv kameralarına Afyon ile ilgili bilgi veren Valimiz Gökmen Çiçek Bey’e İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız www.iktav.com belgesel ve kitaplarımızdan hediye ettik.
Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılında Kocaeli Gurup Komutanlığı’nın Kurtuluş Savaşına katkısı ve son kurşun. Başkomutanlık Meydan Muharebesine ev sahipliği yapan Afyon’da, Kurtuluş Savaşı tarihimizi araştırıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yıllar önce başlattığımız araştırma ve çalışmalarımız Afyon’da devam ediyor.
2021 yılı Sakarya Zaferi ve Kurtuluş Savaşının da 100. yılı.
Yüz yıllar çok önemli, Sakarya Zaferi 13 Eylül 1921 yılında Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde kazanılmıştı. Avrasya gazeteciler derneği sosyal sorumluluk projesi olarak hazırladığımız www.sakaryazaferi.com’da konuyla ilgili geniş bilgi ve belgeler yer almakta. Önümüzdeki 2022 yılı, Afyon Kocatepe Büyük Taarruz ve Dumlupınar Zaferinin kazanıldığı yılın 100. yıl dönümü. Afyon valisi Gökmen Çiçek Afyonun kurtuluşu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık meydan muharebesi ile ilgili çok önemli etkinlikler yapacağını açıkladı.
Afyon valimiz sayın Gökmen Çiçek’in yönlendirmesi ile Kurtuluş savaşına Kütahya, Eskişehir , Afyon savaşları olarak geçen Türk ordusu nun büyük mücadele verdiği Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Sarıcaova bölgesi Kolonkaya Şehitliği’nde Afyon Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonlu tarihçi Seyidi Çalışkan beyin rehberliğin de araştırmalar yapıp belgesel çektik.
Kocaeli Gurup Komutanlığının mücadele verip, birçoğunun şehit olduğu Afyon İhsaniye Sarıcaova köylülerinin, şehitler ormanlığı kurulması için savaşların geçtiği bölgelerdeki 400 dönümlük buğday tarlalarını 50 yıl önce Orman Genel Müdürlüğüne bağışlamaları bu bölgeye Şehitler hatıra fidanlığı dikilmesini ilkkez devri alem programı belgeselleştirdi.
Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin herkes tarafından bilinirken, Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu atanlar bilinmez. Yunanlılar Anadolu’yu 9 Eylül’den günlerce sonra, Balıkesir Bandırma’dan terk ettiği ve Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu Bandırma ‘da 18 Eylül 1922 de Kocaeli Gurup Komutanlığı askerlerinin attığı arşiv belgeleri ile ortaya çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karamürsel Alp Sempozyumu’nda “Kurtuluş savaşında Kocaeli Gurubu ve Son Kurşun “ başlıklı araştırma bildirisinin sunan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Çevik tarafından hazırlanan bildirinin linki http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/106.pdf
Afyon Valisi Gökmen Çiçek ile Milli mücadele nin 100.yılı Kurtuluş savaşın da Afyon büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebeleri ve Frigya uygarlığı ve Kocaeli Gurup Komutanlığı üzerine yaptığımız belgesel söyleşisinin linkini siz değerli okurlarımızla paylaşıyorum.
Sayın valimiz Gökmen Bey Kurtuluş savaşı Afyon Kocatepe başkomutanlık meydana muharebesi ve büyük taarruzun 100. Yılı dolayısı ile bir çok etkinlik yapılacağını ve Teknofest’in Afyonda düzenleneceğini açıkladı.
Vali Gökmen Çiçek Orman genel müdürlüğü ile iş birliği yaparak 81 il için Afyon’da Türkiye Şehitler hatıra ormanlığı kurulacağını her ilin şehitlerinin adının Afyon da kurulacak Şehitler hatıra ormanlığı fidanlarında yaşayacağını açıkladı.
Vali Gökmen Çiçek ‘in yönlendirmesi ile Afyon Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonlu tarihçi yazar Seydi Çalışkan ile Afyon Kolonkaya Kadıoluk ve Sarıcaova şehitlik bölgesinde yaptığımız belgesel çekimlerinin linkini
siz değerli okurlarımız ile paylaşıyor tüm kurum ve kuruluşların Milli Mücadele’nin 100. yılı ile ilgili araştırma ve çalışma yapmaya davet ediyoruz.
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Afyon’da 100 Yıl Sonra Yüzlerce Şehit Mezarı Bulundu
Afyonkarahisar’daki Frig Vadisi’nde yapılan yüzey araştırmalarında, İstiklal ve Kurtuluş Savaşı döneminden kalma 100 yıllık şehit mezarları bulundu.
Afyon Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, İstiklal ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan yaklaşık 150 askerin mezarı bulundu. İhsaniye ilçesine bağlı Kolonkaya ve Kadıoluk mevkinde bulunan mezarların, 1921-1922 yıllarındaki İstiklal ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine ait olduğu belirlendi.
JEORADAR ÇALIŞMASI YAPILACAK
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, bölgede 1921 yılında çok çetin savaşların yaşandığına dikkat çekerek, "Bu alanlarda yüzey araştırması yapıyoruz. Afyonkarahisar zaferin 100. yıla hazırlanıyor. Keşifler yapıyoruz. Kolonkaya mevkiini ayağa kaldırmak istiyoruz. Atalarımıza saygı açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce bölgeye yakın yerde siper ve mevziler bulmuştuk. Şimdi de şehitlerimizin mezarlarını buluyoruz. Jeoradar çalışmalarıyla daha fazla şehit mezarının bulunması hedefleniyor" dedi.
BÖLGEDE 430 ASKERİN MEZARI VAR
Tarih öğretmeni olan ve aynı zamanda alan kılavuzluğu yapan Seydi Çalışkan da, 1921 yılındaki Eskişehir ve Kütahya savaşlarında 57. tümenin verdiği şehitlerin yerini bulduklarını söyledi. Çalışkan, "İstiklal Savaşı'nda tek kaybettiğimiz cephe burası. Burada çok şehit var. 100 yıldır burada sahipsiz bekliyorlar. Şu ana kadar 150 civarında şehit mezarı tespit ettik. Ama o dönemde 57. Tümen'e bağlı 430 askerin şehit olduğu biliniyor. Bölgede araştırmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu
FRİGYA UYGARLIĞINI DÜNYA TANIYACAK
Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük başarı kazanan ve çok önemli görevler yapan Deli Halid Paşa’nın komutanlığında 30 Mart 1921 yılında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı ile ilgili belgesel çekimlerimiz sürerken Afyon valimiz Gökmen Çiçek beyin büyük önem verdiği Frigya uygarlığı ile ilgilide araştımalar yaptık.
Anadolu da 3000 Yıllık Frigya Uygarlığı Frigya’nın dini ve kültür başkenti Afyon Ayazin’de beldesidir. Vali Gökmen bey bu bölgeye büyük yatırımlar yapmakta ve bölgeyi tanıtmaya devem etmekte. Ayazini yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmekte.
Frigya , Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes'in yukarı çığırları arasında kalan bölgenin eski çağdaki adıdır. Bu ad, Balkanlar’dan gelip bu bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu. Frigler önce Bitinya bölgesine yerleştiler ve MÖ 12. - MÖ 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti.
Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes’in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler. Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler.Batıda Gordion kentini başkent edinen asıl Frigler ilk kralı Gordios'tu. Frigler Urartularla birleşerek Asurlulara karşı savaştılar. En parlak dönemlerini MÖ 9.-8. yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler. MÖ 7'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi kral Midas, Asurlularla anlaşma yolunu seçti. Midas döneminde başkent Gordium’un yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti.MÖ 7’lere doğru Kafkasya’dan Anadolu'ya giren Kimmerler, Frigler’in başkenti Gordium’a kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral Midas’ın kendisini öküz kanı içerek öldürdüğü söylenir.