AFYON “ KURTULUŞ SAVAŞI NIN 100.YILINA “ HAZIRLANIYOR

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 18 Aralık 2021 tarihli makalem

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 18 Aralık 2021 tarihli makalem

Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılında Kocaeli Gurup Komutanlığı’nın Kurtuluş Savaşına katkısı ve son kurşun. Başkomutanlık Meydan Muharebesine ev sahipliği yapan Afyon’da, Kurtuluş Savaşı tarihimizi araştırıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yıllar önce başlattığımız araştırma ve çalışmalarımız Afyon’da devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılında Kocaeli Gurup Komutanlığı’nın Kurtuluş Savaşına katkısı ve son kurşun. Başkomutanlık Meydan Muharebesine ev sahipliği yapan Afyon’da, Kurtuluş Savaşı tarihimizi araştırıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yıllar önce başlattığımız araştırma ve çalışmalarımız Afyon’da devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılında Kocaeli Gurup Komutanlığı’nın Kurtuluş Savaşına katkısı ve son kurşun. Başkomutanlık Meydan Muharebesine ev sahipliği yapan Afyon’da, Kurtuluş Savaşı tarihimizi araştırıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yıllar önce başlattığımız araştırma ve çalışmalarımız Afyon’da devam ediyor.

kameralarına Afyon ile ilgili bilgi veren Valimiz Gökmen Çiçek Bey’e İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız

kameralarına Afyon ile ilgili bilgi veren Valimiz Gökmen Çiçek Bey’e İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız

Afyon Valisi Gökmen Çiçek ile Kocaeli Grup komutanlığı üzerine belgesel söyleşi yaptık.Dünyanın bir çok ülkesindeki kültür ve medeniyet tarihimizi ekranlara getiren Devri Alem Belgesel Programı olarak Afyon bölgesindeyiz. Afyon Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile Afyon tarihi, Kurtuluş Savaşının 100. yılı, Afyon’da tarih ve kültür turizmi ile 3000 yıllık Frigya Medeniyeti tarihi üzerine belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel TV Programı

Afyon Valisi Gökmen Çiçek ile Kocaeli Grup komutanlığı üzerine belgesel söyleşi yaptık.Dünyanın bir çok ülkesindeki kültür ve medeniyet tarihimizi ekranlara getiren Devri Alem Belgesel Programı olarak Afyon bölgesindeyiz. Afyon Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile Afyon tarihi, Kurtuluş Savaşının 100. yılı, Afyon’da tarih ve kültür turizmi ile 3000 yıllık Frigya Medeniyeti tarihi üzerine belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel TV Programı

2021 yılı Sakarya Zaferi ve Kurtuluş Savaşının da 100. yılı.

2021 yılı Sakarya Zaferi ve Kurtuluş Savaşının da 100. yılı.

2021 yılı Sakarya Zaferi ve Kurtuluş Savaşının da 100. yılı.

Kocaeli Gurup Komutanlığının mücadele verip, birçoğunun şehit olduğu Afyon İhsaniye Sarıcaova köylülerinin, şehitler ormanlığı kurulması için savaşların geçtiği bölgelerdeki 400 dönümlük buğday tarlalarını 50 yıl önce Orman Genel Müdürlüğüne bağışlamaları bu bölgeye Şehitler hatıra fidanlığı dikilmesini ilkkez devri alem programı belgeselleştirdi.

Kocaeli Gurup Komutanlığının mücadele verip, birçoğunun şehit olduğu Afyon İhsaniye Sarıcaova köylülerinin, şehitler ormanlığı kurulması için savaşların geçtiği bölgelerdeki 400 dönümlük buğday tarlalarını 50 yıl önce Orman Genel Müdürlüğüne bağışlamaları bu bölgeye Şehitler hatıra fidanlığı dikilmesini ilkkez devri alem programı belgeselleştirdi.

Kocaeli Gurup Komutanlığının mücadele verip, birçoğunun şehit olduğu Afyon İhsaniye Sarıcaova köylülerinin, şehitler ormanlığı kurulması için savaşların geçtiği bölgelerdeki 400 dönümlük buğday tarlalarını 50 yıl önce Orman Genel Müdürlüğüne bağışlamaları bu bölgeye Şehitler hatıra fidanlığı dikilmesini ilkkez devri alem programı belgeselleştirdi.

Afyon valimiz sayın Gökmen Çiçek’in yönlendirmesi ile Kurtuluş savaşına Kütahya, Eskişehir , Afyon savaşları olarak geçen Türk ordusu nun büyük mücadele verdiği Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Sarıcaova bölgesi Kolonkaya Şehitliği’nde Afyon Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonlu tarihçi Seyidi Çalışkan beyin rehberliğin de araştırmalar yapıp belgesel çektik.

Afyon valimiz sayın Gökmen Çiçek’in yönlendirmesi ile Kurtuluş savaşına Kütahya, Eskişehir , Afyon savaşları olarak geçen Türk ordusu nun büyük mücadele verdiği Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Sarıcaova bölgesi Kolonkaya Şehitliği’nde Afyon Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonlu tarihçi Seyidi Çalışkan beyin rehberliğin de araştırmalar yapıp belgesel çektik.

Afyon valimiz sayın Gökmen Çiçek’in yönlendirmesi ile Kurtuluş savaşına Kütahya, Eskişehir , Afyon savaşları olarak geçen Türk ordusu nun büyük mücadele verdiği Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Sarıcaova bölgesi Kolonkaya Şehitliği’nde Afyon Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonlu tarihçi Seyidi Çalışkan beyin rehberliğin de araştırmalar yapıp belgesel çektik.

’da konuyla ilgili geniş bilgi ve belgeler yer almakta. Önümüzdeki 2022 yılı, Afyon Kocatepe Büyük Taarruz ve Dumlupınar Zaferinin kazanıldığı yılın 100. yıl dönümü. Afyon valisi Gökmen Çiçek Afyonun kurtuluşu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık meydan muharebesi ile ilgili çok önemli etkinlikler yapacağını açıkladı.

’da konuyla ilgili geniş bilgi ve belgeler yer almakta. Önümüzdeki 2022 yılı, Afyon Kocatepe Büyük Taarruz ve Dumlupınar Zaferinin kazanıldığı yılın 100. yıl dönümü. Afyon valisi Gökmen Çiçek Afyonun kurtuluşu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık meydan muharebesi ile ilgili çok önemli etkinlikler yapacağını açıkladı.

Yüz yıllar çok önemli, Sakarya Zaferi 13 Eylül 1921 yılında Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde kazanılmıştı. Avrasya gazeteciler derneği sosyal sorumluluk projesi olarak hazırladığımız

Yüz yıllar çok önemli, Sakarya Zaferi 13 Eylül 1921 yılında Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde kazanılmıştı. Avrasya gazeteciler derneği sosyal sorumluluk projesi olarak hazırladığımız

Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin herkes tarafından bilinirken, Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu atanlar bilinmez. Yunanlılar Anadolu’yu 9 Eylül’den günlerce sonra, Balıkesir Bandırma’dan terk ettiği ve Kurtuluş Savaşı’nın son kurşununu Bandırma ‘da 18 Eylül 1922 de Kocaeli Gurup Komutanlığı askerlerinin attığı arşiv belgeleri ile ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karamürsel Alp Sempozyumu’nda “Kurtuluş savaşında Kocaeli Gurubu ve Son Kurşun “ başlıklı araştırma bildirisinin sunan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Çevik tarafından hazırlanan bildirinin linki http:// www.kocaelitarihisempozyumu.com /bildiriler2/106.pdf

Afyon Valisi Gökmen Çiçek ile Milli mücadele nin 100.yılı Kurtuluş savaşın da Afyon büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebeleri ve Frigya uygarlığı ve Kocaeli Gurup Komutanlığı üzerine yaptığımız belgesel söyleşisinin linkini siz değerli okurlarımızla paylaşıyorum.

Sayın valimiz Gökmen Bey Kurtuluş savaşı Afyon Kocatepe başkomutanlık meydana muharebesi ve büyük taarruzun 100. Yılı dolayısı ile bir çok etkinlik yapılacağını ve Teknofest’in Afyonda düzenleneceğini açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek Orman genel müdürlüğü ile iş birliği yaparak 81 il için Afyon’da Türkiye Şehitler hatıra ormanlığı kurulacağını her ilin şehitlerinin adının Afyon da kurulacak Şehitler hatıra ormanlığı fidanlarında yaşayacağını açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek ‘in yönlendirmesi ile Afyon Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonlu tarihçi yazar Seydi Çalışkan ile Afyon Kolonkaya Kadıoluk ve Sarıcaova şehitlik bölgesinde yaptığımız belgesel çekimlerinin linkini

siz değerli okurlarımız ile paylaşıyor tüm kurum ve kuruluşların Milli Mücadele’nin 100. yılı ile ilgili araştırma ve çalışma yapmaya davet ediyoruz.

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