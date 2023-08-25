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Ağaçlar pişmaniye açtı, görenler şaştı kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, ağaçlarda asılı pişmaniyeleri görünce tatlı bir sürpriz yaşadı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar pişmaniyeleri afiyetle yedi.

Ağaçlar pişmaniye açtı, görenler şaştı kaldı

25 Ağustos 2023 Cuma 11:34

  İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam edecek, '12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali' öncesinde vatandaşlara pişmaniye sürprizi yapıldı. 
 
  Yürüyüş yolunda ağaçlar pişmaniye açtı 
  Festival sebebiyle bugün sabahın erken saatlerinde İzmit’in en işlek caddesi yürüyüş yoluna pişmaniyeler asıldı. Yoldan geçen vatandaşlar çınar ağaçlarına asılı yüzlerce pişmaniyeyi kısa sürede topladı. Ağaçlarda asılı pişmaniye sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar tatlı bir sabaha uyanmanın keyfini yaşadı. Vatandaşlar pişmaniyeleri afiyetle yiyerek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. 
  İzmit Kent meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında gerçekleşecek festivalde birçok etkinlik sahne gerçekleşecek. Bu heyecana ortak olmak isteyen vatandaşların festival alanına ulaşımını kolaylaştırmak adına kentin çeşitli noktalarından servis kaldırılacak. Pişmaniye festivali için İzmit Kent Meydanına servisler, Akmeşe Mahallesi, Alikahya hizmet binası önünden bugün saat 16.00’da, Akpınar Toki Arızlı Konutları, Kuruçeşme hizmet binası önünden saat 17.00’de hareket edecek. 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivalini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesi'nin kendilerine sağladığı servis imkanları ile alana kolayca ulaşım sağlayabilir. 


İHA
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