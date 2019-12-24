AGD, İHH’yı ziyaret etti

“Sevgi ve Kardeşliğin Teminatıyız” sloganıyla ülkenin en büyük gençlik organizasyonlarından olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze Temsilcisi Başkanı Mehmet Coşkun ve ilçe yöneticileri İHH Gebze Temsilcisi Adem Çifçi’yi ve yönetimini ziyaret ederek 31 Aralık akşamı düzenleyecekleri Mekke’nin Fethi programına davet etti.

“İHH’DA BU ÜLKENİN DEĞERLERİNDENDİR”

AGD Gebze Temsilcisi Başkanı Coşkun, ülkenin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizerek, “Kaşif programlarımızdan, eğitim kamplarımızdan, 31 Aralık Mekke’nin Fethi programlarımızdan bahsettik. İHH Gebze gönüllülerini teşkilatını 31 Aralık akşamı programımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek davet ettik. Bundan sonra ki gençlere yönelik çalışmalarda İHH ile nasıl koordineli ve beraber çalışma yapabiliriz bunun değerlendirmesini yaptık” dedi. İHH Gebze temsilcisi Çifçi’de gerçekleşen ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade ederek, gençlere yönelik çalışmalara her zaman destek olmaya çalışacaklarını bu ülkenin geleceğine bir taş koymak için emek sarf edenlerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek benzer çalışmalarında AGD Gebze şubesine başarılar diledi.