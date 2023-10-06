AHMET ÖNAL’A ÖNEMLİ PLAKET

Kocaeli Erzurumlular Vakfı’na, ‘2023 yılı Kocaeli’nin En Aktif Sivil Toplum Kuruluşu’ ödülü verildi. Ödülü, başarılı çalışmalarıyla toplumun her kesimi tarafından sevilen Kocaeli Erzurumlular Vakfı Genel Başkanı Önal Lojistik Firması’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal aldı. Ahmet Önal’a, ödülünü Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin verdi. İzmit Doğu Kışla Parkı’nda düzenlenen ve birçok sivil topum kuruluşu başkan ve yöneticilerinin katıldığı ‘Neşet Ertaş’ı Anma Programı’nda plaketi alan Ahmet Önal, kendisine bu anlamlı ve güzel ödülü layık gören 7 dernek başkan ve yönetimine teşekkür ettiğini belirtti. Ahmet Önal, ‘Böyle bir ödülü şahsıma layık gören herkese teşekkür ederim. “dedi. Programa, Ahmet Önal oğlu Muhammet Can Önal ve vakıf yönetim kurulu üyeleri birlikte katıldılar.
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