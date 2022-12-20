Aile Mektebi’nin konuğu Beyhan Budak oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik bünyesinde birçok farklı konuda alanında uzman kişilerin konuk edildiği “Aile Mektebi Sohbetleri” etkinliğinde birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. O isimlerden biri olan ünlü klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, SDKM’de gerçekleşen programa katıldı. Budak, “Mucizenin Adı: Çocuk” konusu üzerine Bilgievleri ebeveynlerine yönelik çocuk gelişimi alanında doğru ve etkili bilgiler ile bazı tavsiyeler verdi. Kendi hayatından, danışanlarından sunduğu kesitlerle herkesin hayatına ışık tutan Budak, akıcı konuşması, alan hakimiyeti, esprili anlatımı ile öğrencileri ve velileri etkiledi.





BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim dönemi içerisinde düzenlenen “Aile Mektebi Sohbetleri’’ ile Bilgievleri üyesi öğrencilerin ebeveynlerine yönelik çocuk gelişimi alanında doğru ve etkili bilgiler sunarak, sağlıklı aile ortamını sağlamak amacıyla çocuk, genç, anne ve baba gibi rollerin özellikleri, ihtiyaçları ve sorunlarıyla baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi sağlanıyor.





“İNSAN KENDİSİ OLMALIDIR”

Kılavuz Gençlik projesi Bilgievleri üyesi öğrenci ve ebeveynlerin katıldığı “Aile Mektebi Sohbetleri’’ etkinliğinde konuşan ünlü klinik psikolog Beyhan Budak, “Çocuklarımızın kendi kişiliklerini oluşturmaları için anne ve babaların buna izin vermeleri gerekiyor. Bir anda insanların hayatı değişmez. İnsan hayatını adım adım değiştirir. Her şeyi bildiğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Her insanın zayıf noktaları vardır. Kendimize acımasız davranıyoruz. İnsan kendine yönelik körlük yaşamaktadır. İnsan kendisi olmalıdır” diye konuştu.





MUTLU BİR YAŞAM

Çocukların mutlu yetişkinler olması için anne baba bilinçli ebeveynlerin çaba gösterilmesi gerektiğini anlatan Budak, “Bu farkındalık ve çaba gösterme hali benim geleceğe daha umutla bakmama yardımcı oluyor. Yetişkinlerin dünyayı değerlendirme şekli ve yaşadığı, tekrarlayan sorunların önemli bir kısmı çocukluk çağındaki deneyimler neticesinde gelişiyor. Bugüne kadar karşılaştığım mutlu ve anlamlı bir yaşamı olan yetişkinlere çocukluklarını sorduğumda birbirine benzeyen cevaplar aldım. Çocukların büyüdüklerinde anlamlı ve mutlu bir yaşama sahip olması için ebeveynlere görev düşüyor” dedi.





“YAŞANMAMIŞ ÖMÜR İNSANI HIRÇINLAŞTIR”

İnsanların yaşlandıkça daha öfkeli olduğunu söyleyen Budak, “Yaşanmamış ömürler insanları hırçınlaştırmaktadır. Çocuklar ailesinin içerisinde farklı bir bireydir. Çocuk birçok sorunun cevabını aramaktadır. Annenin gözündeki aynadan çocuk kendisini görmektedir. Çocukluk zamanınızda yaşadığınız sorunlar ilerleyen yaşlarda farklı olarak çıkmaktadır. Sevgi, saygı ve güven deposu, bu kavramlar çocuklarda olmalıdır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR HAYATIN ZORLUKLARINA ALIŞARAK BÜYÜMELİDİR”

Sevgi, saygı ve güvenin insan kişiliğinin gelişimi için varlıksal öneme sahip olduğuna ve erdemli bir kişilik geliştirme ve kazanmanın da önkoşulu olduğuna dikkat çeken Budak, “Bununla birlikte sevgi, saygı ve güven aralarındaki sadece bir bütünlük içerisinde asıl anlam ve mahiyetlerine ulaşırlar. Çocuklarımızın kendisine özgü bir kişiliği vardır. Anne ve babalar çocukların kendi kişiliklerini oluşturmalarına izin vermeleri gerekiyor. Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir” ifadelerini kullandı.