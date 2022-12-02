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AKALIN, ‘DERDİMİZ MEMLEKET MESELESİ’

‘Kocaeli’nde Yozgatlıların tek birleşme adresi’ olarak gösterilen, yaptığı hizmetlerle sivil toplum örgütleri arasında örnek gösterilen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu; çalışmalarını sürdürüyor.

AKALIN, ‘DERDİMİZ MEMLEKET MESELESİ'

02 Aralık 2022 Cuma 10:45

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri; ‘Derdimiz Memleket Meselesi’ diyerek, gece gündüz demeden çalışıyor. ‘Memleket’  adına yapılan her türlü etkinliğe katılan Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, ‘Bizim amacımız, doğduğumuz yere ve doyduğumuz yere hizmet etmektir. Doğduğumuz yer ile doyduğumuz yerin kültürünü sentezlemek; yeni yetişen nesle her iki yerin güzelliklerini aktarmaktır. Bu nedenle, gece gündüz demeden çalışıyor; yeni yetişen neslimize sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz. Kocaeli’nde ki hemşerilerimizi bir araya getirmek; onların sorunlarına el atmak ve çözüm bulmak, bizim en önemli vazifelerimizdendir. Kocaeli genelinde kayıtlara göre 33 bin 780 Yozgat nüfusuna kayıtlı hemşerimiz var. Bunların tek birleşme adresi ise Kocaeli’de federasyonumuzdur. Biz bunun bilinci içindeyiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz; ona göre hareket ediyoruz; çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz’ dedi. 

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