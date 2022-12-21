AKALIN’DAN ARABAŞI TEŞEKKÜRÜ

3 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Arabaşı Şöleni’ nedeniyle bir teşekkür açıklamasında bulundu. Programa katılanlara teşekkür ettiğini belirten Başkan Akalın; ,” Şölenimize katılarak bizleri onure eden, bizlerden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a, AK Parti İl Başkanı Sayın. Mehmet Ellibeş'e, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas Şeker'e, AK Parti Derince İlçe Başkanı Sayın Koray Merdan'a ve yönetimine, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sayın Sait Mete ve yönetimine, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Sayın Ramazan Tuna ve yönetimine, Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz'e, Kamu Etik Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Önceki Dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na, MHP Körfez İlçe Başkanı Sayın Zeki Gürsu ve yönetimine, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetimine, İyi Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Yasemin Met ve yönetimine, İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ali Ağırağlu'na, Önceki Dönem Yozgat Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar'a, Saadete Partisi Körfez İlçe Başkanı Sayın Mehmet Tahtalı ve yönetimine; Büyük Birlik Partisi körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve yönetimine; Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız ve yönetimine; Zafer Partisi İlçe Başkanı Alparslan Yayla ve yönetimine, Deva Partisi Körfez İlçe Başkan Vekili Yıldız Kaçar ve yönetimine Körfez Ticaret Odası Başkanı Sayın Recep Öztürk’e, Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Deniz’e, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Sayın Mustafa Özcan’a, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Sayın Başkanı Ahmet Koç ‘a, Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ahmet Arslan’a, Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Sayın Duran Turan Düze, Yozgat İl Dernekleri Federasyonu başkanı Sayın Ali Haydar Tuncer’e, Bozok Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hamdi Kurtoğlu’na, dernek başkanlarına, muhtarlara, iş adamlarına, sanayicilere ve her daim bizlere destekte bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşu Müdürü Samet Şengöz ve Serdar Kakaraya’ya, Kocaeli genelinde bulunan il dernek, vakıf başkanlarına ve yönetimine, Kocaeli Gönüllü Kültür teşekküllerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederim.” dedi.