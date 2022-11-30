AKÇAKOCA KÜLTÜR PLATFORMUNUN VEFA ÖDÜLLERİ TOPLANTISINDAN NOTLAR

Adını Kocaeli ve Marmara bölgesi Fatih’i ve Kocaeli Sakarya Kocaali ve Düzce Akçakoca’ya adını veren Gazi Akçakoca’dan alan çok önemli ve örnek kültürel etkinlikler düzenleyen Akçakoca platformunun İstanbul Bostancı sahilinde düzenlediği ilim ve bilim adamları vefa ödülü toplantısı Özbekistan konulu konferansla başladı.

Özbekistan ile ilgili çok önemli bilgiler verildi , verilen bilgileri davetliler ilgi ve dikkatle izlediler.

Bizleri bu önemli vefa etkinliğine davet eden Akçakoca platformuna ve araçları İle bizleri bu toplantıya götüren Gökhan ve Emrullah beylere teşekkür eder , birçok tv kanalında yayınlanan Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Özbekistan’da çektiğimiz belgeselimizin 1 ve 2. Bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMA METKEZİ www.iktav.com OLARAK HAZIRLADIĞIMIZ ÖZBEKİSTAN KİTABIMIZ

AKÇAKOCA KÜLTÜR PLATFORMU VEFASI

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş eski bakanlardan Alaettin Büyükkaya’nın katılımı ile çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmış oldu. Etkinliğin açılış konuşmasını Kocaeli Akçakoca kültür Platformu başkanı Hasan Uzun Hasanoğlu yaptı. Akçakoca kültür platformu tarafından 2022 yılı İlimde bilgeliğe ödül töreninde Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesi öğretim üyelerinden Prof Dr Fatih Mutlu’ya plaketini biz takdim ettik.

Ödül töreninde yaptığım konuşmada Kocaeli Fatih’i Akçakoca Gazi’nin adını yaşattığı İçin Akçakoca kültür Platformuna teşekkür ederek , Osmanlı’nın çok önemli komutanı Akçakoca Gazi’nin Kandıra baba tepesinde çektiğimiz belgeselini sizlerle paylaşıyoruz.

Ahsen Okyar’ın sunduğu programla ilgili platform tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi.

“..26 Kasım 2022 Cumartesi Saat 19.00 Devlet Demiryolları Fenerbahçe – İSTANBUL Sosyal Tesislerinde platform tarafından düzenlenen etkinlikte Dr. Göksu ÖZEN – Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Kenan Serhat İNCE – Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER – Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih MUTLU – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat YALÇINTAŞ – BMC CEO’su Hocalarımız akademik başarılarından dolayı “2022 yılı İlimden Bilgeliğe” plaketiyle ödüllendirilecektir.

Hasan UZUNHASANOĞLU

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı..”

Akçakoca kültür Platformu ilimde bilgeliğe ödül töreninde merhum Prof. Dr. Nevzat Yalçın’ın oğlu Prof. Dr. Murat Yalçın çok önemli bir konuşma yaptı. Etkinliğin süprizi ise eski bakan yardımcılarından Alaettin Büyükkaya’nın 49. evlilik yıl dönümü pastasının kesilmesi oldu.