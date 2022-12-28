Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan TRT’nin Dijital Platformunda izleyici ile buluşacak Akif Dizisi için geri sayım başladı. Kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran dizi, Türk Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alıyor.





Türk Milli Şairi Mehmet Akif’in Hayatı Dizi Oldu

AKİF DİZİSİ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan TRT’nin Dijital Platformunda izleyici ile buluşacak Akif Dizisi için geri sayım başladı. Kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran dizi, Türk Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alıyor.

Kadrosunda Fikret Kuşkan, Özge Borak, Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Baran, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel’in yer aldığı Akif dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan 13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekranlara taşıyacak.

Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Uğur Uzunok’un yanı sıra Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin yer alıyor.

Vefatının 86. yılında Akif’in hayatını ekranlara taşıyacakları için heyecanlı olduklarının altını çizen Yapımcı Raif İnan; “İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ekranlara taşımanın yanı sıra o dönemin ruhunu da yansıtan projeyi izleyiciye sunmanın heyecanı içindeyiz. Böylesine önemli bir karakterin hayatını aktarmak, birbirinden kıymetli sanatçıları aynı dizide bir araya getirmek büyük gurur. Heyecanla izleyici karşısına çıkacağımız günü bekliyoruz. Umarız izleyiciden de tam not alırız” dedi.

Dönemin önemli isimlerinden Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını gelecek nesillere aktaracak önemli bir projeye imza atmanın gururunu taşıdıklarını belirten Yapımcı Uğur Uzunok; “Savaş yıllarında ülkesini terk edenlerin aksine milli mücadeleye destek veren ve bu uğurda birçok önemli görev üstlenen Mehmet Akif’in hayatını ekranlara taşımak bizim için paha biçilemez. Yakın zamanda izleyiciyle buluşmayı ve izleyici yorumlarını heyecanla bekliyoruz” dedi.





