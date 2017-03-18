Akşener'in Konferasında Arbede !

Eski milletvekili Meral Akşener Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fuar alanında konuşma yaptığı sırada iki grup arasında arbede çıktı.Fuar alanında düzenlenen "Milli İradenin Önemi" konferansına katılan Akşener'e, konuşması esnasında bir grup tepki gösterdi.

Daha sonra Akşener'i destekleyen grup ile diğer grup arasında başlayan sözlü atışma arbedeye dönüştü.Olaya müdahale eden polis ekipleri, grubun dağılması için biber gazı sıktı. Gruptakiler, daha sonra polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

Konuşmasına devam eden Akşener, konferansın ardından buradan ayrıldı.



