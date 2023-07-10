Alanya Kalesinde 800 yıllık Selçuklu Su Sarnıçları

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13'üncü yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Alanya Kalesi'ndeki tarihi sarnıçlar, çok önemli su medeniyeti.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13'üncü yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Alanya Kalesi'ndeki tarihi sarnıçlar, çok önemli su medeniyeti.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13'üncü yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Alanya Kalesi'ndeki tarihi sarnıçlar, çok önemli su medeniyeti.

Konyadan Antalya’ya Anadoluda su medeniyeti ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize Alanya kalesinde devam ediyoruz.

Konyadan Antalya’ya Anadoluda su medeniyeti ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize Alanya kalesinde devam ediyoruz.

Konyadan Antalya’ya Anadoluda su medeniyeti ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize Alanya kalesinde devam ediyoruz.

800 yıllık geçmişe sahip 2 sarnıç restore edildi. Hisariçi Mahallesi'nde 13'üncü yüzyılda genel kullanım amaçlı inşa edilen Selçuklu yapıları arasında yer alan Mecdüddin (Mecveddin) Sarnıcı ile Selçuklu döneminde liman hamamının su ihtiyacını karşılamak için kullanılan büyük sarnıcın restorasyonu tamamlandı.

Mecdüddin Sarnıcı'nın, 1'inci Derece Doğal, Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı Alanya Kalesi'nin en büyük sarnıç