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Alanya Kalesinde 800 yıllık Selçuklu Su Sarnıçları

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 10 Temmuz 2021 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Alanya Kalesinde 800 yıllık Selçuklu Su Sarnıçları

10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:50

Konyadan Antalya’ya Anadoluda su medeniyeti ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize Alanya kalesinde devam ediyoruz.
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13'üncü yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Alanya Kalesi'ndeki tarihi sarnıçlar, çok önemli su medeniyeti.
800 yıllık geçmişe sahip 2 sarnıç restore edildi. Hisariçi Mahallesi'nde 13'üncü yüzyılda genel kullanım amaçlı inşa edilen Selçuklu yapıları arasında yer alan Mecdüddin (Mecveddin) Sarnıcı ile Selçuklu döneminde liman hamamının su ihtiyacını karşılamak için kullanılan büyük sarnıcın restorasyonu tamamlandı.
Mecdüddin Sarnıcı'nın, 1'inci Derece Doğal, Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı Alanya Kalesi'nin en büyük sarnıç
Evliya Çelebi'nin 'Necmuddin Sarnıcı' olarak adlandırdığı sarnıcın üstünde herhangi bir kitabe bulunmuyor ancak İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre bu sarnıç adını Karamanoğlu Mecduddin Mahmut'tan alıyor.
Bu tarihi sarnıç Selçuklu döneminde liman hamamının su rezervi için kullanılmış. Su ihtiyacı ise sur dışındaki doğal kaynaktan gelen Roma dönemine ait su kanalındaki dağıtım sisteminden sağlanıyormuş. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte yapının bitişiğinde bulunan 13'üncü yüzyıl Girene Çeşmesi de onarıldı."

500'E YAKIN SARNIÇ BULUNUYOR

Alanya Kalesi'ndeki yerleşim alanlarında su ihtiyacının karşılanması için inşa edilen farklı boyutlarda yaklaşık 500 sarnıç bulunuyor. Bunlardan bazıları kayalara oyularak, bazıları bağımsız, bazıları ise yapıların içinde konumlandırılmış halde yer alıyor. Çoğu 13'üncü yüzyıl yapıları olan genel kullanım amaçlı sarnıçlar, kale halkı tarafından 1960'larda şebeke suyu bağlanıncaya kadar kullanılıyordu. 20'nci yüzyıl başlarından itibaren ahşap evlerdeki su ihtiyacını karşılamak için çatıya yağan yağmur suyunun toplama sistemiyle doldurulduğu sarnıçlar genellikle evlerin mutfaklarında yer alıyor.





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