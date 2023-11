ALANYA'DA MUZUN 150 YILLIK TARİHİNİN BELGESELİNİ ÇEKİYORUZ

AN İTİBARİ İLE 3 KASIM 2023 MUZUN BAŞKENTİ ALANYA'DAN MUZ BAHÇESİNDEN AN İTİBARİ İLE 3 KASIM 2023 MUZUN BAŞKENTİ ALANYA'DAN MUZ BAHÇESİNDEN

CANLI YAYINDA MUZUN TÜRKİYEYE GELİŞ TARİHİNİ ARAŞTIRDIK.

REHBER VE ARAÇ DESTEĞİ VEREN ALANYA BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDER, MUZ BAHÇESİNDEN YAPTIĞIM CANLI YAYINLA SİZLERİ BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM.

MUZ BAHÇESİNDEN CANLI YAYIN

MUZUN ALANYA'DA 150 YILLIK TARİHİ

Ülkemizin her yeri bir başka güzel. Cennet vatan Anadolu’nun her ilinde her bölgesinde kendine özgü meyve ve sebze yetişir.

Her Alanya’ya gittiğimde muz bahçeleri ilgimi çeker muz bahçesi içinde yürür, muz meyvesini yediğim ilk günü hatırlar ve duygulanırım.

Küresel Gazeteciler Konseyi genel başkanı Alanyalı Mehmet Ali Dim Bey'in düzenlediği konsey toplantısına katılmak üzere gittiğim Alanya'da muzun tarihçesini de araştırıp belgeselini çekiyorum.

Her meyvenin ayrı bir hikayesi var, her meyve bize kendi hikayesini anlatır. Gemiler Alanya'dan ayrılıp Mısır ve Kıbrıs istikametinde yola çıkmışlardı. Ambarlar odun, fasulye, susam tohumu, çeşitli meyve ve yemişlerle doluydu. Bunlar önceki yolculuklar sırasında tuz, sabun, yağ ve uzak ülkelere ait süs eşyaları ile takas edilmişlerdi. Alaiyeli Tüccar Şerif Ali Ahmet ağa yine Mısıra 150 yıl önce yaptığı ticari gezi ile Muzun Alanya yolculuk hikayesi başlar.

Türkiye’de muzun başkenti olarak bilinen Alanya'da kereste tüccarlığı yapan Alanya eşrafından Şerifali Mehmet Ağa, gemiyle Mısır'a yaptığı bir yolculuk sonrası Mısır’ın Akdeniz sahilindeki Dünyaca ünlü fener ve kütüphaneleri ile tanınan İskenderiye'den getirdiği muz fidanını 1870 yılında süs bitkisi olarak evinin bahçesine diker ve çok sevdiğimiz Muzun Mısır'dan Türkiye’ye geliş hikayesi de böyle başlar.







Alanya muz üreticileri birliği başkanı Hüseyin Günay Bey'in muz ile ilgili açıklamalarına yer verilen basında yer alan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

MUZUN MISIR'DAN ALANYA'YA YOLCULUĞU

Türkiye'de ilk defa Alanya'da yetiştirilen muzun ticari amaçlı üretimi ise 1920 yılında başladı. Türkiye'de bir yılda tüketilen 400 bin ton muzun 75 bin tonunu Alanya karşılıyor.

Mehmet Ağa, ağaçta yetişen meyvenin zehirli olabileceği ihtimali nedeniyle ailesine meyveyi yememeleri uyarısı yaptı. Bir süre sonra olgunlaşarak ağaçtan düşen meyveyi karınca ve böceklerin yediğini fark eden evin hizmetçisi, muzun zehirli olmadığını anlayarak tadına baktı. Meyvenin tadını çok beğenen hizmetçi, Mehmet Ağa'ya muzun zehirli olmadığını anlattı. Türkiye'de ilk defa Alanya'da yetiştirilen muzun, ticari amaçlı üretimi ise 1920 yılında başladı. Kendine has kokusu ve tadıyla tanınan Alanya Muzu, uzun yıllar bölge halkının temel geçim kaynağı haline geldi. Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Güney, tüccar Mehmet Ağa'nın yetiştirmeye başlamasından sonra tanınan muzun, Alanya kültürünün bir parçası haline dönüştüğünü söyledi. Muzun Anamur ve Gazipaşa'ya Alanya'dan gittiğine dikkati çeken Güney, bu meyvenin geçmişten günümüze kadar Alanyalıların yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

AYRICALIKLI MEYVE MUZ







Güney; Damlataş Mağarası, Kızılkule ve Alanya Kalesi gibi Alanya ile özdeşleşen tarihi yerler gibi muzun da Alanya ile özdeşleştiğini kaydetti. 1980'den itibaren turizmin gelişmeye başlamasıyla birlikte Alanya'da muz üretiminin gerilediğine işaret eden Güney, "Zaman içinde muz bahçelerinin yerini oteller, iş merkezleri, binalar aldı. Üretim her ne kadar Alanya'da düşse de Türkiye'de sadece bu bölgede yetiştirildiği için ayrıcalıklı bir ürün olmaya devam ediyor. Anamur halkının gelir alternatifleri Alanya kadar çeşitli olmadığı için muz o bölgede önemini hiç kaybetmeden günümüze kadar gelmiş, hatta üretim anlamında Alanya'nın önüne geçmiştir" diye konuştu.

YILLIK ÜRETİM 75 BİN TON

Alanya'da muz üretim alanlarının daralmasına rağmen örtü altı üretimine geçişle birlikte üretim kapasitesinin arttığını vurgulayan Hüseyin Güney, Türkiye'deki yıllık muz tüketiminin yaklaşık 400 bin tona ulaştığını söyledi. Alanya'nın yıllık muz üretiminin 75 bin ton olduğuna dikkati çeken Güney, "Alanya, Gazipaşa ve Anamur bölgesinde yılda 220 bin ton muz üretiliyor. Bu üretimin tamamı iç pazarda tüketiliyor. Yıllık açığımız yaklaşık 200 bin ton" dedi. Türkiye'nin yıllık muz ithalatının 150 milyon dolar civarında olduğunu da anlatan Güney, bölgede muz üretimini arttırarak ülke tüketiminin tamamını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

TEMEL GIDA

Muzun insan sağlığının korunması, büyüme ve beslenme açısından temel gıdalardan biri olduğuna işaret eden Güney, "Özellikle B1, B2, B6, C, A ve E vitaminleri ile potasyum, demir, fosfor, sodyum açısından zengin olan muzun yüksek kalorili olmasına rağmen hiç kolesterol içermemektedir. Muz besin değerleri açısından büyüme çağındaki çocuklar ve sporcular için önemli bir gıda" diye konuştu.(Kaynak









MUZ İLE FINDIK YEMEK ÇOK GÜZEL

Gazeteci ve belgeselci olarak dünyanın bir çok ülkesini gezdim bu gezilerde en çok yemek konusunda sorun yaşadım bu soruna kendimce bir çözüm buldum belgesel çekimi için hazırlıklarımı yaparken çantama önce dünyaca ünlü dedelerimin yüzlerce yıl önce dikip biz torunlarana emanet ettiği Giresun'daki Fındık bahçemden topladığım fındıkları koyar ve gittiğim ülkede muz satın alır, bir şişe su ile fındıklı muzlu ziyafet çeker mideme ve sağlığıma dikkat ederim.

MUZ TADINDA VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİMİZİ PAYLAŞIYORUM

Ata dedelerimizin emaneti meyve çay muz ve Fındık bahçelerimizin kıymetini bilelim onları bakıp yaşatalım her köye gittiğimde rahmetli büyük dedem Kandazoğlu Hasan ağa ve birinci dünya harbinde 28 yaşında şehit olan dedem İbrahim’in diktiği Fındık bahçelerini gezer kutsal bir emanet gibi gördüğüm Fındık bahçelerinin kurumaması için elinden gelen bakımı yaptırırım.

Muzun başkenti Alanya dan Fındığın başkenti Giresun’da çektiğim Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyorum

İYİ SEYIRLER…