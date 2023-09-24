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ALİ POLAT’IN İLK KİTABI YAYINLANDI

Aslen Yozgat nüfusuna kayıtlı olan ve Kocaeli’nde Deniz Acenteliği alanında hizmet veren Ali Polat; yaşanmış olayların konu edinildiği, ‘4 KADIN 3 HİKÂYE’ isimli kitabını Ali Alihan mahlası ile yayınladı.

ALİ POLAT'IN İLK KİTABI YAYINLANDI

24 Eylül 2023 Pazar 12:17

Anadolu’nun çorak topraklarında yaşam mücadelesi veren kadınların ve unutulmuş kadınların dramatik hikâyelerini konu ediniyor.  Elpis yayınlarından çıkan kitap; ülkemizin dört bir yanında ki kitap satış mağazalarında satışa sunulmuş bulunmaktadır. Kitabın yazarı olan Ali Polat ( Ali Alihan) uzun bir süredir yazdığı kitabı yayınlamaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “ bu kitap yaşanmış olayların konu edinildiği bir eserdir. Kitabımda,  Anadolu’nun çorak topraklarında yaşam mücadelesi veren kadınlarımızı anlatıyor.  Bu kadınlarımızın yaşantısı kader miydi yaşadıkları ya da yaşayacakları? Yok, hayır, bu kader olamazdı. Kendilerine dayatılan bir yaşamın içerisinde var olmaya çalışan kadınlara odaklanan bu kitap, unutulmuş insanların dramatik hikâyelerini gözler önüne seriyor. Şerife, Ayşe, Zeynep ve daha nicesi; bir asra sığmayan acıları ekmeklerine katık ederek kendilerini var etmeye çalışıyordu. Ben bu kitapta çekilen çileleri, yaşanın dramatik olayları dile getirdim ve önemli tarihi olaylara not düştüm.” dedi.


   
Ali ALİHAN (Ali POLAT)

1967 Yozgat Sorgun’da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Sorgun’da, liseyi Sorgun, Üsküdar ve Iğdır’da tamamlamıştır. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Kocaeli’ye yerleşerek evlendi ve halen Kocaeli’de yaşamaktadır. Asıl işi Denizcilik alanında gemi acenteliğidir. Birçok mesleki derneklerde ve kuruluşlarda başkanlık yapmış ve görev almıştır. Okumak ve gezmek her zaman büyük tutkusu olmuştur. Yakın siyasal tarih, dünya tarihine ilgisi vardır. Dünyanın kadim medeniyetlerinin birçoğunu yerinde görmüştür. Bütün bu birikimlerinin ardından bunları satırlara dökme isteğine karşı koyamayıp yazmaya karar vermiştir.

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