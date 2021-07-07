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Almanya Türkleri

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Almanya Türkleri

07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:02

Dünya’nın değişik coğrafyasında belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Almanya’daydım. Almanya’da ciddi oranda Türk nüfusu bulunmakta. Bugüne kadar Almancı olarak adlandırdığımız sadece döviz getiriyorlar diye gördüğümüz Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili ilk kez burada kaleme aldığım bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum.
Makalenin devamını okumak için aşağıdaki linke tıkayabilirsiniz...
ALMANYA TÜRKLERİ BELGESELİNİ İZLEDİNİZ Mİ?
Devr-i Alem belgesel program yapımcısı olarak uzun araştırmalar sonucu “Almanya Türkleri” belgesel çalışmasına imza attık.
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 yıl önceki facebook paylaşımını...

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