Almanya Türkleri

Dünya’nın değişik coğrafyasında belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Almanya’daydım. Almanya’da ciddi oranda Türk nüfusu bulunmakta. Bugüne kadar Almancı olarak adlandırdığımız sadece döviz getiriyorlar diye gördüğümüz Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili ilk kez burada kaleme aldığım bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum.