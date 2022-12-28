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Alo 153’den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet

153 Çağrı Merkezi, Büyükşehir ile Kocaeli halkı arasında köprü oluyor. Alo 153, 2022 yılında da vatandaşın tercih ettiği ilk numara olmaya devam etti

Alo 153'den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:23


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi. 54 operatör ile Kocaeli kentine hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. 2022 yılında, hat-sefer saati bilgisi, gürültü şikâyetleri, ilaçlama gibi konularda vatandaşımızdan gelen çağrılara cevap verdi. 

 

SOSYAL MEDYA 7/24 ÇALIŞIYOR

Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, 153 numarasının yanı sıra Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2022 yılında sosyal medya üzerinden 25 bin 500 kişi ile iletişime geçildi. Mobil uygulaması da bulunan 153 Çağrı Merkezine, Çek-İlet Kocaeli uygulaması üzerinden talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. 


KAPSAM DIŞI ÇAĞRILAR

Kocaeli’nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğalgaz gibi kapsam dışı konularda da aranıyor. Kapsam dışı konular çağrı merkezinde yoğunluğa sebep oluyor.



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