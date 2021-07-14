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AMERİKA'DAKİ GİRESUNLULAR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde çekilen bu belgeseli Devri Alem tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

AMERİKA'DAKİ GİRESUNLULAR

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:11

  Belgeselimizi Devri Alem youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.Aşağıdaki linke tıklayınız.


https://www.youtube.com/watch?v=2Rh9FFg6yYY

  Amerikaya göç eden Türk vatandaşlarımız.Giresun'un Yağlıdere köyündeki vatandaşlarımızın seneler öncesinden Amerikaya gelip yaşam sürme hikayeleri.

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Giresunlu Türk vatandaşlarımızın evine konuk olduğunu görüyoruz.


















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