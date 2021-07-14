AMERİKA'DAKİ GİRESUNLULAR
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde çekilen bu belgeseli Devri Alem tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=2Rh9FFg6yYY
Amerikaya göç eden Türk vatandaşlarımız.Giresun'un Yağlıdere köyündeki vatandaşlarımızın seneler öncesinden Amerikaya gelip yaşam sürme hikayeleri.
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Giresunlu Türk vatandaşlarımızın evine konuk olduğunu görüyoruz.