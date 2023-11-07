ANA VEKİLİ KAYINVALİDEM KADRİYA ANANIN VEFATININ ARDINDAN





Ölüm haberleri acıdır evlatlar ve torunlarımın anneannesi 38 yıllık kayın validem KADRİYA ananın haberini 5 Kasım 2023 tarihinde Alanya dönüşü uçağımız Sabiha gökçen hava limanına indiğimde telefonu açtığım an öğrendiğimde derin bir üzüntü içinde 38 yıllık geçmiş gözümün önünden geçti. Ölüm haberleri acıdır evlatlar ve torunlarımın anneannesi 38 yıllık kayın validem KADRİYA ananın haberini 5 Kasım 2023 tarihinde Alanya dönüşü uçağımız Sabiha gökçen hava limanına indiğimde telefonu açtığım an öğrendiğimde derin bir üzüntü içinde 38 yıllık geçmiş gözümün önünden geçti.

Vatani görevimi tamamlayıp Gebze’ye geldiğim 1982 tarihinden itibaren bir ana şefkati ile bize sahip çıkmış koruyup kolladı evlenip yurt yuva kurmamda maddi ve manevi olarak destek olmuştu.





Ailemizin canlı şahidi kendisi ile tarihe ışık tutan konuşmaları, 80 yıllık Anadolu tarihine de ışık tutuyordu. Kayın pederimin vefatı üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen sürekli ondan söz eder, köy hayatı büyüklerinden duyduklarını tane tane anlatır en son kurban bayramı günü aile boyu fotoğraf çektikten sonra kendisi ile bayram geleniğini konuşurken evlatları ve torunları dikkatle dinlemişlerdi. Ailecek bayram hatırası olarak çektiğimiz bu fotoğrafların son fotoğraf olduğunu bilmiyorduk o fotoğrafın iki karesini sizlerle paylaşmak istiyor, vefat haberi ile ilgili yazdığım bilgi notunu tarihe not düşme adına bir kez daha yazıyorum.

VEFAT HABERİ

AİLEMİZİN BÜYÜKLERİNDEN KAYINVALİDEM KADRİYA KOÇAK IN VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İLE DUYURUYORUM

CENAZESİ BUNGÜN ( 6 KASIM 2023) ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP MALTEPE DOĞUŞKENT YUSUF ZİYA ÜÇÜNCÜ CAMİNDE (DÖRTLER SOK NO 33) KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA İSTANBUL KARACAAHMET MEZARLIĞINDA EBEDİ ALEME UĞURLANACAKTIR

KAYINVALİDEMİN ŞAHSINDA EBEDİYETE GÖÇEN TÜM KAYINVALİDELERE ALLAH CC RAHMET DİLİYORUM

MAKAM VE MEKANLARI CENNET OLSUN

RUHLARI İÇİN EL FATİHA…

Kayın validem ana vekilim KADRİYA anayı Bu gün İstanbul Karacaahmet mezarlığında ebedi aleme uğurladık Nur içinde yatsın makam ve mekanı cennet olsun

KAYIN VALİDE NİN ANLAMI

Kayınvalide, kaynana, kayınanne, veya hanımanne; bir erkeğe göre karısının, bir kadına göre kocasının yani evli çiftlerin eşlerinin annesi için kullandığı sözcüktür. Karşılıklı olma durumunda anne olarak hitap edilir. Genellikle kaynanadan 3. bir kişi olarak bahsedildiğinde öz anne ile karıştırılmamak için bu şekilde kullanılır.







Sözcük; kökeni Moğolca evlilik yoluyla hısım anlamına gelen kadum veya Arapça yerine geçme anlamı taşıyan kaim sözcüğünden gelen kayın ile Arapça anne anlamına gelen valide sözcüğünün kaynaşmasından meydana gelmektedir. Valide yerine ana sözcüğü de kullanılabilmektedir.

KAYNANA KAYIN AĞACINDAN MI GELİYOR



“Kayın” Kelimesinin Kökeninin “Kayın Ağacı”na Dayandığı İddiası da gündeme geliyor.

Kaynana, Kaynata, Kayınço Gibi Kelimelerin Kökeni Olan Kayının Kökeninin Dünyanın En Hızlı Kaynayan ve Birleşen Ağacı Olduğu İçin Orta Asya Şaman Türkleri İki Ailenin Birleşmesinin Sembolü Olan Kayın Ağacına Dayandığı İddiası da önemli.

Kadim Türk tarihinde Tanrı dağlarından ıssık Göle bir Nur indiği bu Nurdan Fındık ve kayın ağacının büyüdüğü yazılıp söylenmekte

Üstada merhum Necip Fazıl Kısakürek in Karacaahmet şiiri beni hep etkiler duygulanırım Karacaahmet mezarlığı adeta yaşayan bir tarihtir.





Kayın validemi bu gün 6 Kasım 2023 günü ebediyete uğurladığımız

KARACA AHMET MEZARLIĞI ŞİİRİNİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

Deryada sonsuzluğu zikretmeye ne zahmet!

Al sana, derya gibi sonsuz Karacaahmet!

Göbeğinde yalancı şehrin, sahici belde;

Ona sor, gidenlerden kalan şey neymiş elde?

Mezar, mezar, zıtların kenetlendiği nokta;

Mezar, mezar, varlığa yol veren geçit, yokta…

Onda sırların sırrı: Bulmak için kaybetmek.

Parmakların saydığı ne varsa hep tüketmek.

Varmak o iklime ki, uğramaz ihtiyarlık;

Ebedi gençliğin taht kurduğu yer, mezarlık.

Ebedi gençlik olum, desem kimse inanmaz;

Taş ihtiyarlar, servi çürür, olum yıpranmaz.

Karacaahmet bana neler söylüyor, neler!

Diyor ki, viran olmaz tek bucak, viraneler,

Zaman deli gömleği, onu yırtan da olum;

Ölümde yekpare an, ne kesiklik, ne bolum…

Hep olmadan hiç olmaz, hiçin ötesinde hep;

Bu mu dersin, taslarda donmuş sukuta sebep?

Kavuklu, başörtülü, fesli, basacak taşlar;

Taslara yaslanmış da küflü kemikten başlar,

Kum dolu gözleriyle süzüyor insanları;

Süzüyor, sahi diye toprağa basanları.

Onlar ki, her nefeste habersiz öldüğünden,

Gülüp oynamaktalar, gelir gibi düğünden.

Onlar ki, sıfırlarda rakamları bulmuşlar,

Fikirden kurtularak, ölümden kurtulmuşlar.

Söyle Karacaahmet, bu ne acıklı talih!

Taslarına kapanmış, ağlıyor koca tarih!

(Kaynak

)

Kayınvalidem KADRİYA ananın gelin olduğu Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi Köyü ile ilgili

da belgeselcinin not defteri köşesinde Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz

Köylerimizi şenlendirmeliyiz , köy hayatı ve tarımı teşvik etmeliyiz. Gazeteci ve belgeselci olarak köylerle ilgili belgeseller çekiyoruz. Yine köylerdeyiz.

Ankara Nallıhan ilçesi tarihi Yeşilyurt (Haremi) Köyünden köylerini unutmayıp sevenlere köy hayatını yaşayan ve yaşatanlara selam olsun diyerek belgesel çekiyoruz.

Bir çok tv kanalında yayınlanan Devri alem belgesel programı

olarak Temmuz 2022 de Yeşilyurt köyünden canlı yayın yaptık.

Canlı yayınları sizlerle paylaşıyorum



Nallıhan Yeşilyurt köyü ile ilgili daha önce yaptığımız canlı yayın ve yazdığımız makaleleri sizlerle Yeşilyurt köyünden bir kez daha paylaşıyorum.







Devri Alem Nallıhan Yeşilyurt köyünde



Orada bir köy var Uzak da değil yakında Anadolu’nun her hangi bir ilinde O köyler bizim köylerimiz Çocukluğumuzun geçtiği , Ata dede ebe ve ninelerimizin mezarlarının olduğu köyler. Devletimizin temel taşı köyler Gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız yerler. Köyler millet olma bilincimizin ilk hamurunun yuğrulduğu yerler.



ve

olarak Anadolu köylerindeyiz



Sıla’yı Rahim kültürü yaşasın, köyler virane olmasın eler yıkılıp bahçeler kurumasın diye Devrialem belgesel programıolarak köy kültürünü araştırıyor köylere vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt köyünde ihtişamlı bir köy tarihinin izini sürüyor tarihe not düşüyoruz.



Adını Tanrı dağlarının Kırgızistan’daki Alato dağlarından alan Bolu aladağlara sırtını dayayan Yeşilyurt köyü çam ormanları ile kaplı buz gibi soğuk suların aktığı köyde kiraz üzüm elma başta olmak üzere her çeşit meyve oluyor.

Türkistan mimarisi ile Bir birine geçmeli ağaç direklerle çantı tekniği ile yapılan köy evleri yıkılıp yok oluyor.



Yeşillikler içinde muhteşem bir tabloyu Andırın Muhtarlık tarafından her yıl kurban kesilip türbe bayramları ile anılan etrafında bir çok Allah dostu Horasan Eren’i evliya Alim ve Alperen’in türbe ve mezarlarının olduğu Yeşilyurt köyünün Kutsal yer anlamına gelen Harami adı 1950 yılında millideğerlere düşman köy öğretmeninin girişimi ile köyün adı. Kırk haremiden geliyor diye. Yeşilyurt olarak değiştirilmiş



Köy ve yer adlarının değiştirilmesi o bölgenin geçmişle olan bağlantısını kopartıyor. Tıpkı Büyükşehir yasası ile tüm köylerin adının mahalle olarak değiştirilmesi gibi Nallıhanın tarihi Haremi Yeşilyurt köyünden devletimizin ilgili ve yetkililerine çağrıda bulunuyorum köyden çevrilen mahalleler de köy adı korunmalı. Örneğin Kocaeli Gebze Aren Köyü mahallesi Dilovası Çerkeşli Köyü mahallesi diyerek köylerin tarihi yaşatılmalı geçmişle bağlantısı kopartılmamalı.



Sılayı Rahim Kültürünü yaşatmak için geldiğim Nallıhan Haremi Köyünde evlatlarımın Annesinin büyük dedesi Türkmenlerin damadı Konya Alaettin Medresesinde 30 yıl müderrislik yapmış Alaettin dedenin oğlu. Merhum İlyas dede tarafından. 80 yıl önce yapılmış tarihi köy evinde mis gibi köy havasında tüm yorgunluğumu atarak kuş sesleri eşliğinde gemişin nazlı yadiğarı köy evlerin belgesel görüntülerini çekiyorum evin duvarında fotoğrafı asılı olan merhum İlyas dedenin kasketli ve sakallı fotoğrafı çok şey anlatıyor.



Bu tarihi köy evi ile yaşıt eşimin babası Alaettin Koçak ve Amcası Nurettin Koçak’la

. olarak Haremi Köyünün tarihi ile ilgili canlı yayın yaparak belgesel çekimi yapıyoruz.



Evlatlarımız ve torunlarımızın ellerinden tutalım

Hadi gel köyümüze dönelim diyelim

Bu gün vefasızlığa uğrayıp bir kısmı yıkılıp yok olsana her biri tarihi abide gibi duran bu evlerde nice hatırlar yaşandı bu gün ıssız ve çocuk sesine hasret bu köy sokaklarında çocuklar hangi oyunları oynadı kim bilir

Orada bir köy var Anadolu’da

Uzakda değil gönlümüzde

O köyler bizim köylerimiz



ANKARA NALLIHAN TEŞİLYURT KÖYÜ İLE İLGİLİ CANLI YAYIN

