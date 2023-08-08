ANADOLU AJANSI VE TRT DEN www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZE VEFA HABERİ

Vefa önemli, vefa unutmamak, hatırlamak demek. Vefa bizi biz yapan en önemli değerdir.

1980 ve 1990 lı yıllarda uzun süre Gebze de temsilcilik ve muhabirlik yaptığımız yıllarda gazetecilik ve belgeselcilik mesleğimizin gelişmesine büyük katkısı bu önemli kurumlarımız www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanemizle ilgili AA Gebze temsilcisi değerli meslektaşım Cem Ali Kuş beyin hazırladığı haberi sizlerle paylaşıyor Anadolu Ajansı ve TRT genel müdürlerinin şahsında tüm çalışanlarına vefalı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum

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AA HABERİN TÜM METNİ

tıl dükkanı gazetecilik yıllarında biriktirdiği belge ve kitaplarla kütüphaneye çevirdi

Kocaeli'de yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, atıl durumdaki bir dükkanı 40 yıldır sürdürdüğü meslek hayatı boyunca biriktirdiği belge ve kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.

Atıl dükkanı gazetecilik yıllarında biriktirdiği belge ve kitaplarla kütüphaneye çevirdi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA)(

Kahraman, 1983 yılında başladığı mesleği gereği yurt içinde ve yurt dışında gittiği birçok yerde edindiği kitap ve belgeleri arşivlemeye başladı.

Zamanla topladığı kaynakların sayının çoğalması üzerine bunları sergileyecek alan arayışına giren Kahraman, Gebze ilçesinde oturduğu binanın alt katında bulunan atıl durumdaki dükkanı kütüphaneye çevirmeye karar verdi.

Kahraman, 2010 yılında ailesinin de desteğiyle 100 metrekarelik dükkanı bakım ve onarım çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürdü.

Nutuk ve İmam Buhari'nin "Buhari-i Şerif" eserinin tıpkıbasımı gibi eserleri de edinen Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Özel Araştırma Kütüphanesi" olarak tescillenen kütüphanesindeki yaklaşık 20 bin kaynağı araştırmacıların ve öğrencilerin istifadesine sunuyor.

"Kütüphanenin kültürümüz adına önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum"

İsmail Kahraman, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca gittiği yerlerden topladığı kitap ve belgelerle 20 bin kaynağa ulaştığını söyledi.

Kahraman, kütüphane açma fikrinin vefat eden halasına ait olduğunu belirterek, "Bana bir kitap hediye etmişti, kütüphane kurmamı da arzuluyordu. 40 yılda 80'e yakın ülkeye gittik. Türkiye'nin tamamına yakınını gezdik. Gittiğimiz her yerden kitap ve belgeler topladık. Kütüphanede hemen hemen her il ile tarihimizle ve ülkelerle ilgili birçok kitap var." diye konuştu.

Kütüphaneyi araştırma yapmak isteyenlerin ve öğrencilerin hizmetine açtıklarını dile getiren Kahraman, araştırma yapmak isteyenlerin gelip buradaki bilgi ve belgelerden yararlandığını belirtti.

Kahraman, "Burada dünyanın birçok ülkesinde çekilmiş belgesel, fotoğraf ve görüntü arşivi de var. Kütüphanenin ülkemiz ve kültürümüz adına çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve belgelerin arşivlenmesinin önemine işaret eden Kahraman, bu farkındalıkla edindiği bütün kaynakları gelecek kuşaklara aktarmak istediğini kaydetti.







Hiçbir ticari amacının olmadığını vurgulayan Kahraman, "Sadece kitap bağışı kabul ediyoruz. Hiçbir ticari amaç olmadan burayı gelecek kuşaklara aktarma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. En büyük arzum; kütüphaneyi daha geniş kitlelere duyurmak." dedi. (Kaynak AA )

TRT HABERİN İKTAV HABERİ

TRT İKTAV KÜTÜPHANESİ HABERİ

TRT VE ANADOLU AJANSI NIN HABERİ İLE İLGİLİ www.gebzegazetesi.com DA YAYINLANAN HABERİİMİZ

Yarım Asra Yakın Bir Bilgi Birikiminin Somutlaşmış Hali Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma kütüphanesi olan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi, araştırmacılar ve tez yazarları kadar tarihe ve kültüre merakı olan kitap kurtlarını da tatmin edecek bir içeriğe sahip olan kütüphane, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okuyucularını bekliyor. Gebze gazetesinin kurucusu İsmail Kahraman, uzun yıllara yayılan bir sürede tamamen kendi çabalarıyla kurduğu ve Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma kütüphanesi olan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi, araştırmacılara ve tez hazırlayanlara hizmet etmeye devam ediyor.

Kocaeli’nin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi







İKTAV Kütüphanesi’nin 2019 yılındaki resmi açılışını Gebze’nin eski kaymakamı Mustafa Güler yapmıştı. Kütüphaneler Haftası’na denk gelen açılış törenine Mustafa Güler’in dışında, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Gebze İlçe Kütüphane Müdürü Tevhide Buğan ve Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel’de katılmıştı.

Anadolu Ajansı ve TRT’den Vefa Örneği

40 yılı aşkın gazetecilik hayatının 15 yılında TRT ve Anadolu Ajansı’nın Gebze muhabiri olarak görev yapan İsmail Kahraman, büyük emeklerle kurduğu kütüphanenin haberlerinin Türkiye’deki en köklü iki medya kuruluşunda yer almasının onun için ne ifade ettiğini şu cümlelerle anlatıyor:

“Kütüphaneden haberi olan gazeteciler buraya gelirken benim 1982-1997 yılları arasında TRT ve Anadolu Ajansı’nda muhabirlik yaptığımı bilmeseler de ben bu haberleri bir vefa örneği olarak görüyorum.”

2019 yılının Haziran ayında “Gebzeli gazetecinin özel kütüphanesi” olarak TRT Haber’de kendine yer bulan İKTAV Kütüphanesi, 10 bini aşkın kitap, dergi ve gazete dışında açtığı sergilerle de adından söz ettirmeyi başarmış bir kültür yuvası olarak dikkat çekiyor.

Halkın toplumsal hafızasını güçlendirmeyi hedefleyen bu sergiler ile İKTAV Kütüphanesi, yediden yetmişe herkese ulaşmaya gayret ediyor. İsmail Kahraman’ın Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla açtığı ve TRT Haber tarafından da haberleştirilen Deprem Manşetleri sergisi bunlardan sadece bir tanesi.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan haber ise İsmail Kahraman’ın adeta sıfırdan inşa ettiği bu kütüphanenin başlangıcına bizi götürüyor. Boş bir dükkânın, binlerce kitap ve belge ile dolmasının arkasında yatan azmin hikayesi, belki de bu haberle daha iyi anlaşılıyor.

Kubbede Hoş Sadâ Bırakan Kütüphane