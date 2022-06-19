Anadolu Basını Düzcede Buluştu

19 Haziran 2022 Pazar 12:08
Türkiye Gazeteciler Federasyonu 66. Başkanlar konseyi toplantısına katılan Avrasya Gazeteciler Başkanı İsmail Kahraman, Nevşehir Gazeteciler Başkanı Bayram Ekici,Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan,Zonguldak Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Akbıyık,Ceyhan Gazeteciler Derneği Onursal Başkanı Şahin Özer ve Tokat Gazeteciler Derneği Başkanı Cemal İncesoyluer,Niğde Gazeteciler Birliği Üyesi Necmi Pişkin'in katılımı ile yapılan toplantıda Federasyonun 2022 yılı çalışmaları görüşüldü.
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